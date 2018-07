Lenzuola in cotone per un riposo perfetto

Con l'arrivo della bella stagione e delle alte temperature la parte della giornata che amiamo di più, ovvero buttarci sul letto e abbandonarci alle braccia di Morfeo, si può trasformare in un'esperienza da incubo. Caldo e umidità sono il mix perfetto per notti insonni. Se non vogliamo passare le ore del riposo a girarci e rigirarci nel letto la soluzione ideale è scegliere le lenzuola di cotone. Il materiale naturale in grado di assorbire l'umidità ci regalerà una tregua dal caldo estivo e al risveglio avremo un aspetto fresco e rilassato. Se non sapete quali scegliere, vi diamo noi qualche suggerimento.

1. Bassetti

Con le lenzuola matrimoniali di puro cotone dormiremo freschi e rilassati come sotto un cielo stellato. La stampa pioggia di stelle regalerà alla camera un sicuro effetto di design, semplice ma raffinato. Il lenzuolo con balza applicata e le federe double-face sono adatte a qualsiasi letto doppio per un risultato confortevole. Il materiale 100% naturale può essere lavato in lavatrice per un effetto durevole e resistente.

2. Caleffi

Il completo letto matrimoniale con stampa a righe donerà un aspetto raffinato alla nostra camera. Il lenzuolo di sopra, infatti, può diventare un pratico copriletto per un effetto elegante e ricercato. La biancheria 100% in cotone made in Italy, è tinta con coloranti ecologici certificati per rispettare la pelle e scongiurare eventuali allergie.

3. Tata Home

Le lenzuola matrimoniali sono in puro e morbido cotone pettinato per avere totale comfort durante le ore notturne. La parure può essere lavata comodamente in lavatrice a 50° con una sicura durata dei colori e del tessuto nel tempo. Se amiamo particolarmente la stampa Charmant il modello è disponibile anche per letti singoli o a una piazza e mezzo.

4. Coingrostex

Se si ama lo stile romantico queste lenzuola in cotone per il letto matrimoniale sono ideali. I colori tenui e le federe con stampa a cuore doneranno un aspetto raffinato alla nostra camera. La parure in puro cotone Made in Italy, si adatta alla perfezione ad ogni tipo di letto a due piazze.

5. Coingrosstex

Realizzate completamente in italia le lenzuola con stampa orsetti sono disponibili anche per letti singoli o a una piazza e mezza. Il cotone Made in Italy può essere lavato in lavatrice senza sbiadire e mantenendo intatte la sue caratteristiche.

