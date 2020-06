Come rendere la tavola elegante con il runner

Quando si prepara il pranzo o la cena, oltre a creare piatti gustosi, non dobbiamo tralasciare la tavola. Una tovaglia colorata o con stampa può fare la differenza.

Se apparecchiare sempre con la stessa biancheria da casa può risultare noioso e scontato, un modo per rendere il momento conviviale originale è il runner.

La striscia di stoffa lunga e stretta, permette di personalizzare ogni ambiente in modo semplice e pratico. Il telo riesce a “vestire” il tavolo, mettendo in evidenza le caratteristiche del servizio di piatti e bicchieri.

Perfetto in giardino per un pranzo informale, in cucina per i pasti di tutti i giorni o su un tavolo della sala da pranzo per le occasioni più importanti vediamo i modelli che possono arricchire ogni situazione.

I materiali naturali sono la scelta ideale se si vuole apparecchiare la tavola. Questo modello realizzato in bambù è pensato per rendere indimenticabile una cena o un pranzo in giardino. Il rivestimento del tavolo delle dimensioni di 180x30 cm, è resistente e vi accompagnerà giorno dopo giorno senza allentarsi. Il modello elegante e raffinato sui toni del marrone riesce a completare la tavola con uno stile minimal che si adatta ad ogni servizio di piatti. Facile da pulire con un panno umido, potrete utilizzarlo ogni volta che vorrete.

Pro. Lo stile del runner regala alla tavola un tocco etnico.

Contro. Per alcuni non sono molto spesse.

Scopri di più su Amazon

Praticità e resistenza sono le caratteristiche di questo runner in vinile. Realizzato per il 70% in PVC e il 30% di filato in poliestere è co-friendly e sicuro sulla tavola. Resistente al calore, antimacchia e lavabile con un panno senza correre il rischio di perdere il colore o di creare la muffa. Il runner perfetto per essere utilizzato quotidianamente resiste al tempo e all’usura. Disponibile in marrone o grigio, il modello si abbina alla perfezione agli ambienti moderni e contemporanei per dare un tocco in più alla tavola.

Pro. Il runner è bello e con uno stile contemporaneo.

Contro. Il materiale è rigido.

Scopri di più su Amazon

Con i bambini piccoli il momento dei pasti è un’esperienza divertente, ma anche faticosa. La loro voglia di essere indipendenti in alcuni casi può creare confusione e una tovaglia sporca di troppo. Quindi se volete una tavola moderna, ma a prova di bimbi, il runner antimacchia è la scelta perfetta per decorare pranzi e cene. Il modello realizzato 100% in poliestere e resinata è facile da pulire sia a mano che in lavatrice a 30° C. Adatto ad ogni tipo di tavolo potete scegliere tra una vasta gamma di colori pensati per dare un tocco in più al vostro arredo.

Pro. Facile da lavare.

Contro. Per alcuni il materiale è troppo sintetico.

Scopri di più su Amazon

Gli amanti del design e dello stile sono attenti ai minimi dettagli. Se i mobili sono fondamentali, anche i particolari devono essere curati e la tavola fa parte di questi. Il modello raffinato ed elegante è perfetto per gli amanti dello stile romantico. Indicato per il giardino, una casa al mare o per un’occasione speciale, il runner riesce a dare un tocco in più all’ambiente. Il fondo color crema è reso unico da farfalle e fiori in delicati totalità pastello. Realizzato al 100% in poliestere di alta qualità, è facile da lavare in lavatrice anche a 40 gradi.

Pro. I colori sono allegri e vivaci.

Contro. Per alcuni è molto sintetico.

Scopri di più su Amazon

Se amate il cotone e non ci volete rinunciare anche in tavola, questo runner fatto a mano è realizzato con il materiale naturale di alta qualità. Il modello è perfetto per decorare un ambiente in modo semplice. Disponibile in diverse fantasie si adatta ad ogni stile. Il modello con stampa geometrica è perfetto per le case moderne, la stampa damascata è ideale per chi ama l’oriente e il look etnico, se invece volete completare il tavolo della casa al mare non potete fare a meno del runner a fiori bianchi su fondo azzurro. Lavabile in lavatrice, vi permette di averlo sempre pronto e pulito ad ogni occasione.

Pro. Perfetto per il pranzo o per decorare mobili.

Contro. Le nappe sono delicate.

Scopri di più su Amazon

Per rendere la tavola elegante e raffinata durante le grandi occasioni anche i runner possono avere un ruolo centrale, basta scegliere quello adatto. Questo modello dal design floreale traforato è raffinato e chic. Realizzato in feltro, morbido, ed ecologico è resistente al calore. Adatto ad una cena può essere usato anche per proteggere i tavoli e le scrivanie da graffi. Facile da piegare e da pulire con un panno umido non si deforma.

Pro. Bello ed elegante.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ doppio.

Scopri di più su Amazon