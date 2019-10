I piumini per dormire al caldo e sicuri in inverno

Il letto è l’arredo più importante della camera in cui ci riposiamo e ci rilassiamo. Singolo, matrimoniale o con contenitore, l’importante che la rete e il materasso siano comodi.

Durante l’inverno e l’autunno bisogna fare attenzione anche alla biancheria da letto. Piumini troppo leggeri o troppo pesanti potrebbero disturbare il sonno. Nel primo caso si corre il rischio di avere freddo, nel secondo di avere troppo caldo.

Quindi la scelta del piumino giusto è fondamentale. In commercio ci sono diversi modelli e a volte scegliere quello che fa per noi non è sempre semplice. Per darvi una mano nella scelta del copriletto che vi farà avere sogni sereni ecco la selezione dei migliori modelli.

Per chi ha particolarmente freddo: Piumino 90%

Non tutti riescono a sopportare il freddo invernale e quando vanno a letto vogliono avere un piumino caldo e avvolgente. Se siete tra questi, la biancheria che fa per voi è il modello composto per il 90% da piumino e per il 10% da piumetta. Perfetto per garantirvi un’eccellente sensazione di calore, la fodera interna realizzata in cotone 100% è soffice e leggera e regalerà una piacevole sensazione sulla pelle. I materiali naturali a differenza di quelli sintetici, permettono di mantenere la temperatura del corpo costante durante tutta la notte. Dotato di certificato Oeko Tek, il piumino garantisce l’assenza di sostanze nocive durante il trattamento. Il modello matrimoniale, disponibile in diverse misure, si adatta ad ogni tipo di letto, da quello matrimoniale a quello ad una piazza e mezzo.

Pro. Le piume d’oca e i materiali sono del tutto naturali.

Contro. Bisogna stare attenti alle misure.

Per chi soffre di allergie: Piumino anallergico

Sempre più spesso si soffre di allergie e i materiali a cui si è intolleranti a volte sono insospettabili. Quindi se volete dormire al sicuro e senza alcun pericolo, questo piumino traspirante e anallergico è in grado di mantenere anche il giusto tepore nei mesi più freddi. La trama esterna, fitta impedisce il passaggio degli acari e dei batteri, mentre la struttura leggera e traspirante vi permetterà di stare al caldo senza correre il rischio di sudare. Il piumino, infatti, con i suoi quattro punti di calore, assicura la giusta temperatura in ogni stagione. L’imbottitura realizzata al 50% in piuma d’oca bianca e al 50% in piumette può essere comodamente lavato in lavatrice senza rovinarsi.

Pro. Si adatta ad ogni tipo di letto grazie alle diverse misure a disposizione.

Contro. In alcuni casi si notano gli steli delle piume.

Perfetto per chi vive in luoghi particolarmente freddi: Piumino 100%

Vivere in città particolarmente fredde, costringe ad avere i condizionatori sempre accesi e a coprirsi la notte. Non sempre i piumini sono all’altezza delle temperature rigide. Se siete alla ricerca di un modello che riesca a proteggervi dal gelo invernale, questo copriletto realizzano con il 100% di piume d’oca siberiano fa al caso vostro. Inoltre, i 5 punti di calore, vi permetteranno di mantenervi al caldo ogni notte per un riposo sereno. Perfetto per persone con allergie, grazie al certificato Oeko Tex che garantisce la presenza di sostanze non nocive ,consente di riposare in modo sereno. Disponibile in diverse misure, il modello è pensato per i letti king-size su cui calzerà a pennello.

Pro. Realizzato con materiali di qualità.

Contro. In case con temperature medie può risultare troppo caldo.

Per chi vuole un prodotto con un’ottimo rapporto qualità/prezzo: Piumino in microfibra

Se avete una casa in montagna in cui non andate spesso o non volete spendere molto per la vostra biancheria da camera, questo piumino fa al caso vostro. Il modello realizzato in microfibra, è perfetto per chi soffre di allergie perché è il miglior materiale anallergico, come il poliestere con cui è imbottito. Il modello leggero e traspirante vi permetterà di dormire tutta la notte senza essere costretti a svegliarvi per il caldo. Il piumino made in Italy, lavabile in lavatrice è disponibile in due dimensioni a seconda della grandezza del letto matrimoniale.

Pro. Traspirante e anallergico è perfetto anche per i più piccoli.

Contro. Il piumino è un po’ sottile.

Ideale per tutta la famiglia: Piumino in poliestere

Scegliere il piumino giusto, che riesca ad accontentare le necessità di tutta la famiglia non è semplice. Quindi se siete alla ricerca di un modello in grado di rispondere al meglio alle singole esigenze, questo piumino fa al caso vostro. Il modello è realizzato al 100% in fibra di poliestere e rivestito in microfibra. I materiali sintetici riescono a trattenere il calore anche all’interno di stanze particolarmente fredde. I tessuti, inoltre, sono perfetti per chi soffre di allergie e sono delicati sulla pelle. Soffice e avvolgente, grazie alla struttura ad onde parallele assicura il massimo della morbidezza. Il piumino si adatta perfettamente anche ai letti più grandi e può essere facilmente lavato in lavatrice.

Pro. Realizzato in materiale anallergico, va bene per tutta la famiglia.

Contro. Bisogna fare attenzione alle misure.

Perfetto per rispettare l’ambiente: Piumino con fibre riciclate

Riuscire ad avere uno stile di vita sostenibile, non è difficile, basta scegliere i prodotti giusti. Questo piumino realizzato al 60% in poliestere Cyclafill e al 40% in poliestere Airfill è la scelta giusta. Le fibre oltre ad assicurarvi il massimo del calore sono rispettose dell’ambiente. La cyclafill è ottenuta dal riciclaggio di bottiglie d’acqua in poliestere, mentre l’airfill regalerà una piacevole sensazione di calore. A differenza dei modelli tradizionali, non ha una struttura a quadri ma a shell per far si che la fibra si mantenga al suo interno nel modo migliore. Ideale sia per il letto matrimoniale che per quello singolo, non dovete fare altro che scegliere la misura.

Pro. Il materiale oltre ad essere estremamente caldo è anche rispettoso dell’ambiente.

Contro. Può essere troppo caldo.

