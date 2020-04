Gli smacchiatori per eliminare efficacemente ogni tipo di macchia

Prendersi cura del proprio guardaroba, non vuol dire solo avere un armadio ordinato o essere attenti alle ultime tendenze, ma anche prendersi cura dei tessuti.

Può capitare che il capo d’abbigliamento preferito con l’usura o per distrazione si macchi. Per evitare che si rovini e per eliminare efficacemente lo sporco un aiuto immancabile in ogni angolo lavanderia è lo smacchiatore.

Molte macchie tendono ad andare via con il semplice lavaggio in lavatrice, ma chi ha in casa bambini o animali sa benissimo che quelle di cibo o erba possono mettere a dura prova i tessuti.

Intervenire prontamente è la soluzione ideale, per questo in commercio ci sono diversi tipi di smacchiatori, da quelli in polvere, per un intervento immediato, a quelli liquidi.

Da inserire anche all’interno del ciclo di lavaggio in lavatrice o a mano, sono preziosi alleati del normale detersivo. Vediamo i migliori smacchiatori per eliminare anche lo sporco più difficile da mandar via!

Con bambini o animali in casa, succede che non solo il guardaroba, ma anche tappeti, divani o poltrone possono sporcarsi con residui di erba o cibo. Se siete alla ricerca di un prodotto unico, da applicare su ogni tipo di tessuto, questo è quello che fa al caso vostro. Adatto per tappezzeria, tende, materassi, passeggini e sedili auto, rispetta ogni tipo di materiale da quello in poliestere a quello in nylon fino al cotone. Delicato e sicuro anche sui materiali non lavabili, la sua composizione permette di rimuovere facilmente ogni tipo di sporco e nello stesso tempo neutralizza gli odori, per un risultato impeccabile e profumato.

Pro. Rimuove efficacemente le macchie.

Contro. Per alcuni utenti l’odore non è gradevole.

Scopri di più su Amazon a 12,15€

Quando si devono eliminare macchie ostinate, il detersivo non è sufficiente e quindi si deve ricorrere allo smacchiatore. Questo prodotto elimina lo sporco e rimuove le macchie secche. Ideale per tessuti colorati, è efficace anche sui capi bianchi. La formula con ossigeno attivo, elimina lo sporco in pochi secondi. Grazie al dosatore pretrattate può essere usato sia prima che durante il lavaggio. Con la profumazione delicata e fresca il vostro guardaroba non solo avrà un piacevole aroma, ma sarà tre volte più bianco. La confezione da 80 lavaggi, vi permetterà di non rimanere mai senza.

Pro. Funziona efficacemente anche a 40°.

Contro. Meglio pretrattate la macchia.

Scopri di più su Amazon a 8,18€

I bambini tendono a sporcarsi ed è difficile eliminare le macchie. Riuscire a trovare un prodotto efficace, ma che rispetti la pelle delicata dei piccoli non è semplice. Con questo smacchiatore è possibile avere bavaglini, body e magliette brillanti. Il prodotto riesce ad eliminare i residui di latte, verdura e frutta ma è delicato sulla pelle del bambino perché dermatologicamente testato. Basta spruzzare lo spray prima del lavaggio sulle macchie ostinate e avrete il bucato caratterizzato da un piacevole profumo delicato e adatto ai bambini.

Pro. Rimuove anche le macchie più ostinate.

Contro. Bisogna applicarlo subito sullo sporco per eliminarlo efficacemente.

Scopri di più su Amazon a 7,99€

Per eliminare efficacemente le macchie senza lasciare residui, un aiuto efficace è lo smacchiatore a secco. Il prodotto in spray rimuove in modo facile e veloce lo sporco più difficile senza lasciare aloni e danneggiare tessuti e colori. Grazie alla sua formula riesce a rimuovere le macchie grasse come sugo, burro, crema, olio. Ideale da avere sempre con sè, eliminerà i residui in ogni momento. Basta agitare la bomboletta prima dell’uso, spruzzare il prodotto sulla macchia coprendola interamente, attendere 15 min che il prodotto si asciughi e non resta che spazzolare via la polvere una volta asciutta.

Pro. Non lascia aloni.

Contro. Su alcune macchie serve il lavaggio.

Scopri di più su Amazon a 9,99€

Se siete alla ricerca di un prodotto in grado di rimuovere lo sporco dalla tappezzeria, questo è lo smacchiatore ideale. Può essere utilizzato per eliminare ogni tipo di macchia e su ogni tipo di tessuto come Alcantara, velluto e pelle. Grazie alla sua formula, non aggredisce le superfici e rispetta i tessuti, conservandoli a lungo e lasciando inalterati i colori. La schiuma attiva non bagna il tessuto e permette di agire in profondità. Basta utilizzare un panno in microfibra e la macchia va via. In pochi minuti avrete le superfici pulite e caratterizzate da un gradevole profumo.

Pro. E’ efficace anche sulle macchie secche.

Contro. Bisogna passare il prodotto su tutta l’area e non solo sulla macchia per evitare gli aloni.

Scopri di più su Amazon a 9,70€ con uno sconto del 12%

Riuscire ad eliminare le macchie con un prodotto naturale non è semplice. Con questo prodotto a base di sapone di fiele è possibile pretrattate le macchie più ostinate anche in profondità. Realizzato con prodotti naturali e vegetali, lo smacchiatore è dermatologicamente testato e delicato sulla pelle. Ideale per tessuti bianchi, colorati e delicati, basta usarlo prima dei lavaggi delicati in lavatrice a 30° o anche a temperature più elevate.

Scopri di più su Amazon a 8,36€