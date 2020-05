Raffinate ed eleganti, le tende da sole "rinfrescano" l'estate

Le tende da sole per balconi, giardini o terrazzi sono la scelta ideale per mettersi al sicuro dal caldo e dai raggi solari durante la stagione estiva.

Oltre ad arredare e a regalare un aspetto raffinato ed elegante allo spazio esterno, creano piccole oasi fresche e silenziose in cui rilassarsi durante il tempo libero o le giornate più calde.

Esistono diversi modelli di tende da sole che si contraddistinguono per forma, colore e dimensioni in grado di arricchire sia l'ampio spazio del giardino, sia un ambiente più piccolo come un terrazzo o un balcone. Vediamo insieme i modelli migliori adatti alle vostre esigenze.

La tenda da sole triangolare in polietilene ad alta densità regala al giardino o al terrazzo un aspetto raffinato ed elegante assicurando il massimo del riparo dai raggi solari. Il materiale traspirante in grado di far passare aria e acqua, crea un piacevole effetto refrigerante lontano dall'umidità e dalla condensa, inoltre blocca efficacemente il 90% dei raggi UV. La tenda resistente agli strappi e agli agenti atmosferici può essere ancorata facilmente alle pareti o agli alberi, per assicurare una protezione totale. Disponibile in sabbia, mattone, grigio e bianco, darà un tocco in più al vostro esterno.

Pro. La tenda è resistente e protegge dalle intemperie.

Contro. Le fettucce con il passare del tempo si rompono.

La tenda da sole laterale ci ripara dai raggi che arrivano trasversalmente e da sguardi indiscreti. Grazie al meccanismo di avvolgimento automatico si apre in base alle esigenze per poi scomparire nell'alloggiamento nel momento in cui non ci serve più. Ideale per gli ambienti di grandi dimensioni, arriva fino a 3 metri. Il tendaggio in poliestere è resistente agli agenti UV e alle intemperie, nello stesso tempo resiste al tempo e all’usura. Semplice da montare grazie al kit compreso nella confezione, possiamo installarla in pochi minuti. Disponibile in diversi colori come antracite, beige, marrone, limone o terracotta è adatto ad ogni ambiente.

Pro. Perfetto per creare la privacy in giardino.

Contro. Per alcuni il montaggio è un po’ difficile.

Con questa tenda da sole possiamo sfruttare al meglio il terrazzo. Bella e utile è perfetta per creare un ambiente piacevole nel proprio giardino. Pensata anche per avere la giusta protezione in piscina o in campeggio, saremo sempre protetti. L’effetto estetico e confortevole è ideale per arricchire l'area esterna anche nelle giornate più calde. Resistente all'acqua e leggera, protegge fino al 90% dai raggi UV. La trama particolare oltre alla protezione dal sole garantisce un ambiente fresco, privo di umidità perché è traspirante e garantisce all’aria di circolare. Facile da lavare con semplice acqua avremo una tenda sempre pulita.

Pro. Buon rapporto qualità prezzo.

Contro. Per alcuni gli attacchi non sono molto resistenti.

La tenda da sole a cascata si adatta bene ad ogni tipo di balcone. La stampa a righe dona un piacevole effetto raffinato ad ogni ambiente. Il tessuto ci mette al riparo dai raggi solari. Questo modello è composto da un rullo in alluminio e ha una grandezza ampia di 250x200 cm per ripararci anche dal caldo più intenso. Aprirla e chiuderla è semplice, basta attivare la carrucola con perno e ingranaggio in acciaio incluso nella confezione. La tenda da sole a bracci se ben ancorata alla parete resiste al vento e alle intemperie.

Pro. Lascia passare la luce, ma ripara dal sole.

Contro. Bisogna avere un supporto in più quando il vento è molto forte.

La tenda da sole a parete è perfetta se si ha un terrazzo o un balcone. Il modello con catenella, fornirà la giusta ombra anche nelle giornate più soleggiate. Aprirla e chiuderla è facile grazie all'ingranaggio con la catenella. Disponibile in differenti misure, si adatta sia alle finestre nella versione da 150x120 cm, sia a terrazzi o giardini di grandi dimensioni se scegliamo quella da 400x120 cm. Il telaio in acciaio verniciato a polvere e il tessuto in poliestere sono resistenti e duraturi.

Pro. Ripara bene dal sole estivo.

Contro. Per alcuni utenti le parti in acciaio non sono molto resistenti.

Se volgiamo proteggerci dal sole estivo, ma non vogliamo intervenire sulla facciata di casa, questa tenda da balcone con base è quello che fa per noi. La struttura formata da aste telescopiche, permetteranno alla struttura di creare la giusta ombra. Il montaggio semplice, permette di ancorarla al pavimento e al balcone superiore. Grazie alla manovella aprire e chiudere la tenda diventa semplice e veloce, impostando l’angolo dei bracci in base alle nostre esigenze. Disponibile total white, regala al terrazzo un tocco in più nella versione a strisce gialle o arancione.

Pro. La tenda è versatile.

Contro. Gli utenti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

