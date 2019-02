Tende da interni, ispirazioni e proposte per rinnovare ogni ambiente

Stai pensando di rinnovare casa, ma non hai voglia di intraprendere lavori lunghi e costosi? Per dare un aspetto del tutto nuovo alla camera da letto o al salotto, un'idea semplice ed economica è la tenda da interno. Spesso trascurate, le tende hanno un grande potenziale e soprattutto sono molto versatili. Oltre a filtrare la luce che proviene dall'esterno, sono perfette per garantire la privacy da occhi indiscreti o creare due ambienti separati. La cosa più importante nel momento in cui scegliamo la tenda è quello di scegliere il tessuto adatto alla stanza e i colori in tinta con il resto dell'arredamento. Ecco alcune idee e consigli per fare della tenda da interno il punto focale della stanza e avere un ambiente moderno e chic.

1. Per una stanza riservata e accogliente: Tenda da interno oscurante

Svegliarsi tardi la mattina o concedersi un riposino pomeridiano è il sogno di tutti, con la tenda da interno è possibile avere un momento di relax o un risveglio in totale tranquillità. La tenda oscurante composta da 2 pannelli in tessuto di poliestere a tripla tessitura blocca la luce del sole e i raggi UV, diventando una naturale barriera termica. Il tessuto crea un ambienta caldo in inverno e fresco in estate pensata per vivere le ore di sonno in totale tranquillità. Perfetta anche nel salone, i pannelli riescono ad isolare la stanza anche dai rumori esterni per vedere film e televisione in totale tranquillità. Oltre a garantire relax e comfort, la tenda garantisce la privacy più completa, ideale da montare su ogni bastone presente in casa. Disponibile in diversi colori, si adatta in ogni ambiente per avere uno stile semplice ed elegante.

2. Ideale per creare un ambiente caldo e protetto: Tenda da interno termica

Le tende realizzate in tessuto morbido e delicato si abbinano ad ogni stile decorativo. Oltre al modello lungo perfetto per i balconi, le tende sono la scelta ideale per arricchire le finestre e creare un luogo piacevole ed accogliente. Realizzata in diversi colori e tinte, possiamo scegliere quella che fa al caso nostro. Dal classico panna, nero o marrone, possiamo passare al turchese o al viola, per dare una spinta in più alla stanza e fare della tenda il ponto focale. Realizzata in poliestere di alta qualità, il pannello crea una barriera contro il caldo estivo o contro il freddo invernale. Dotata di otto occhielli antiruggine, può essere montata su ogni bastone in pochi e semplici gesti.

3. Per un effetto chic ed elegante: Tenda da interno a doppio pannello

Per chi vuole rinnovare casa senza sconvolgere gli arredi, la tenda con doppio pannello è la scelta ideale. Il tessuto leggero dona alla stanza un effetto delicato, per un risultato estremamente chic. Il fondo bianco si abbina alla perfezione ai pannelli di colori diversi. Il nero o il grigio, si alternano a colori più decisi come vinaccio o a quelli più delicati come il rosa, ideali per arricchire la camera delle bambine. Il materiale in poliestere leggero e trasparnte è la scelta irrinunciabile per chi non vuole fare a meno della sua privacy, ma nello stesso tempo vuole l'ambiente illuminato dalla luce del sole. Completate da anelli e lavabili in lavatrice, le tende si montano e smontano in pochi mnuti per averle sempre pulite e in ordine.

4. Per dare un tocco romantico: Tende da interno con ricami

Se amiamo lo stile romantico e i ricami queste tende sono la scelta ideale per arricchire e dare un tocco in più alle stanze della nostra casa. Il modello realizzato in poliestere leggero e trasparente è il compromesso ideale per chi vuole avere una protezione contro gli occhi indiscreti, ma non vuole rinunciare ad avere gli ambienti inondati di luce naturale. La tenda da interno con diverse fantasie che vanno dai pois, ai fiori ricamati o alle farfalle di perline, è la scelta giusta per arredare la camera da letto, il salotto o la camera dei ragazzi creando un ambiente confortevole e romantico.

5. Ideale per ingrandire una stanza: Tende da interno a strisce

Le stanze di piccole dimensioni possono apparire molto più grandi grazie a dei piccoli espedienti. Oltre ad usare i colori giusti e i mobili adatti, un'alternativa in questo caso possono essere anche le tende. Caratterizzate da strisce verticali riescono a far apparire la camera da letto o il soggiorno molto più alto di quello che è, dando un senso di profondità. Il modello sfumato che va dai toni del bianco fino a quelli più scuri del nero, blu, viola o rosso, sono la scelta perfetta se si vuole dare un tocco moderno all'ambiente. Il materiale trasparente, filtra la luce e dona un senso di eleganza all'ambiente.

