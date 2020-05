Le tovaglie per un tavolo elegante e colorato

Organizzare un pranzo o una cena vuol dire pensare ad un menù che soddisfi tutti gli ospiti, ma anche cercare la cura del dettaglio.

Piatti e bicchieri hanno un ruolo importante, ma tutto parte dalla tovaglia. Scegliere quella giusta può fare la differenza tra una cena elegante o una più informale. Inoltre, pensata per proteggere il tavolo dalle macchie, non ne possiamo fare a meno nel quotidiano.

Disponibile in diverse forme e materiali, riuscire a scegliere quella che renderà il pranzo indimenticabile, può sembrare difficile. Per aiutavi a trovare quella più adatta per una serata in giardino o un aperitivo in terrazzo vi suggeriamo alcuni modelli adatti ad ogni occasione.

Il cotone è un materiale di qualità che lascia una piacevole sensazione sulla pelle. Anche sulla tavola non si può fare a meno del tessuto naturale. Realizzata anche in fibra di lino, il materiale è pensato per combattere funghi e batteri e garantire la massima sicurezza mentre si mangia. I coloranti di alta qualità assicurano la durata nel tempo senza che la tinta sbiadisca, anche dopo diversi lavaggi in lavatrice. La tovaglia dallo stile moderno, sui toni del grigio, è completata da nappe beige che donano un effetto vintage ed elegante. Disponibile in diverse misure potete decidere di usarla per le grandi occasioni o per tutti i giorni.

Pro. La qualità dei materiali è elevata.

Contro. Non è antimacchia.

Con i bambini a tavola c’è sempre il rischio che la tovaglia possa macchiarsi. La loro vivacità e la curiosità continua, possono rovinare anche i tessuti più resistenti. Ecco perché bisogna scegliere un modello antimacchia. Questa tovaglia rettangolare resiste anche alle persone più maldestre. Di colore nero e realizzata al 100% in poliestere, è impermeabile e quindi non c’è il pericolo di rovinare il tavolo se dovesse cadere l’acqua o il vino. Lavabile in lavatrice fino a 40° si asciuga rapidamente per averla sempre pronta e utilizzarla ogni volta che serve.

Pro. Le dimensioni della tovaglia sono perfette per tavoli grandi.

Contro. Per alcuni è un po’ scivolosa.

Colori vivaci ed eleganti sono i tratti distintivi di questa tovaglia che dona un tocco di modernità ad ogni tavola. Realizzata in materiale finto lino è resistente all’usura e nello stesso tempo riesce ad adattarsi ad ogni tavolo senza formare pieghe. Il modello leggero è impermeabile, perfetto per rimuovere acqua o vino con un semplice panno umido. Curata nei minimi dettagli, le cuciture alte 1 cm hanno orli regolari. Una volta utilizzata, potete lavarla a mano o in lavatrice fino a 30° senza correre il rischio che si rovini.

Pro. Buon rapporto qualità prezzo.

Contro. La tovaglia non è antimacchia.

Riuscire a trovare una tovaglia adatta ai tavoli tondi non è semplice. Se volete valorizzare il vostro tavolo da terrazzo o del soggiorno, questo modello è quello che state cercando. Con il suo diametro di 150 cm riesce a coprire bene il piano senza lasciare zone scoperte. Realizzata in lino e cotone, è morbida e regala una piacevole sensazione. Disponibile in quattro fantasie: con triangoli colorati per gli amanti dello stile moderno, con frecce o fiori su base grigia per chi vuole una tavola più classica e gialla con stampa rice per la terrazza o il giardino si integra con ogni stile. Lavabile in lavatrice o a mano avrete un modello adatto ad ogni occasione.

Pro. Morbida e scende bene sul tavolo.

Contro. Per alcuni i colori tendono a sbiadire.

Con l’arrivo della primavera pranzare o organizzare un aperitivo in giardino è un modo per godere al meglio delle temperature miti. Questo modello rettangolare disponibile in diverse misure, permette di proteggere il tavolo del giardino. Il tessuto in morbida schiuma antiscivolo mette al sicuro la superficie da graffi e dall’usura. Realizzata in differenti tinte come: verde, blu, bianco, grigio o rosso, regala un tocco di colore al vostro pranzo o cena. Completata da una frangia tono su tono, la tovaglia è perfetta per ogni occasione, da quelle formali ai pranzi di tutti i giorni.

Pro. Disponibile in diverse dimensioni e colori.

Contro. La tovaglia non è impermeabile.

Se avete intenzione di organizzare una festa di compleanno o una cena all'aperto, ma non avete voglia di lavare la tovaglia dopo il party, questo modello impermeabile e monouso è la scelta ideale. La tovaglia plastificata delle dimensioni di 274x137, protegge il tavolo da liquidi, macchie e aloni lasciati dalle bevande. Il modello usa e getta permette di rendere la fase della pulizia facile e veloce. Allegra e vivace grazie alla stampa a pois è disponibile in diversi colori come: rosso, blu, giallo, verde, rosa, perfetta per accontentare ogni gusto.

Pro. Il materiale plastificato è impermeabile.

Contro. Per alcuni la tovaglia è troppo leggera.

