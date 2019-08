Cactus trend, la tendenza irrinunciabile per chi ama il look californiano anche in casa

Che vi piacciano o meno le piante e il verde per avere una casa trendy e alla moda non potete rinunciare ai cactus.

Verdi, con tante spine e resistenti, erano entrati nelle nostre case decorando le stanze dei più piccoli, ma si sono spostati poco alla volta anche negli altri ambienti della casa, fino al giardino soleggiato tipico dei deserti.

Divertenti e sinonimo di zone assolate e caldo, i cactus sono il nuovo trend dell’estate 2019, accanto ai fenicotteri e ai lama. La pianta grassa amatissima in America, riesce a ricreare lo stile boho californiano.

Dalle cover ai costumi, i cactus hanno conquistato anche gli arredi della casa. Non vedete l’ora di avere un'abitazione di tendenza? Dalle lampade, ai cuscini, fino al porta capsule ecco gli accessori per ricreare la Desert Mania.

Il cactus è il simbolo esotico del West americano. Per ricreare la stessa atmosfera direttamente in casa la Lampada Cactus con luci a Led è un complemento di arredo che regalerà all’ambiente un tocco di Desert Mania. Perfetta nella camera dei ragazzi, la lampada può diventare il punto focale della sala da pranzo in stile moderno, o della camera da letto con elementi boho. Realizzata in plastica resistente può essere poggiata su un piano o appesa al muro grazie alla rientranza sul retro. Basta premere un pulsante laterale e in un attimo il cactus illuminerà la stanza anche di notte, trasformandosi in una pratica luce notturna.

Pro. Bella e divertente, è l’accessorio ideale per dare un tocco in più alla stanza.

Contro. La luce non è molto forte.

Per chi ama il design o segue le ultime tendenze, la cura dei dettagli è molto importante. Tra questi bisogna prestare particolare attenzione ai cuscini. Piccoli e colorati, sono l’elemento d’arredo in grado di dare un look del tutto diverso al divano. I copricuscini realizzati in lino hanno una struttura leggera e leggermente ruvida, che ricorda il deserto. Il set composto da quattro cuscini con stampa all over e con lettering, è ideale sia per l’interno sia come comoda seduta nel giardino. Decorati solo sul lato anteriore, la cerniera è nascosta per avere un risultato in grado di integrarsi in ogni ambiente.

Pro. La stampa rifinita è resistente alla pioggia.

Contro. Il materiale un po’ ruvido è adatto all’esterno.

L’estate è la stagione del relax, per renderla perfetta perchè non sorseggiare un drink a bordo piscina o organizzare un aperitivo in giardino? Per rendere tutto ancora più trendy, impossibile fare a meno dei bicchieri barattoli. I boccali a forma di cactus sono perfetti per party e feste dei bambini che di sicuro verranno conquistati dai bicchieri. Il set composto da quattro boccali, è completato dal tappo a vite e cannucce, per bere comodamente ed evitare che lo sporco entri all’interno. Non vi resta che chiamare i vostri cari e bere una gustosa bevanda in compagnia.

Pro. I barattoli curati nel dettaglio sono divertenti.

Se volete regalare alla camera da letto un tocco tropicale, non potete fare a meno del set lenzuola. Il materiale in 100% cotone, è adatto per la stagione più calda. La stampa cactus all over, è stata realizzata con coloranti atossici, quindi perfetta anche per la camera dei più piccoli. Il set include un lenzuolo con angoli facile e semplice da usare. Le federe con bottoni poi, sono perfette per evitare che si muovano durante la notte. Con queste lenzuola non dovete far altro che entrare nel letto e sognare i magici paesaggi californiani.

Pro. La fantasia è semplice e divertente.

Contro. Inizialmente sono un po’ dure, poi si ammorbidiscono con i lavaggi.

Per realizzare in pieno la Desert Mania, il giardino non può essere da meno. Se amate organizzare feste o passare del tempo in compagnia dei vostri cari anche nelle ore serali, l’illuminazione è fondamentale. Per avere una terrazza super trendy non potete fare a meno della catena luminosa. Le luci a Led sono la decorazione originale per una festa a tema messicano o cowboy. Le 20 lampadine a luce bianca calda porteranno nella tua casa un'illuminazione delicata ed accogliente. I cactus in metallo dipinto, possono essere posizionati in ogni angolo del giardino perchè le lampadine non emettono calore. Alimentata da 3 pile offre fino a 60 ore di illuminazione continua. Grazie al comodo timer integrato, basta scegliere l’orario d’accensione e avrete sempre l’esterno illuminato.

Pro. Bella e divertente la catena è adatta anche per l’interno.

Contro. I cactus sono un po’ delicati.

Se amate la Desert Mania, ma preferire lo stile minimal, potete avere una cucina trendy e alla moda con questo pratico porta capsule. Semplice ed essenziale il dispenser contiene fino a 50 capsule e può essere riempito da entrambi i lati. Le diverse sezioni sono separate per poter distinguere facilmente diversi tipi di caffè e scegliere l’aroma che preferite. Dotato di una base solida, si adatta ad ogni superficie senza il pericolo di cadere.

Pro. Bello e semplice permette di avere le capsule a portata di mano.

Contro. Non è adatto a tutte le capsule.

