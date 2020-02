Gli utensili originali per cucinare divertendosi

Cucinare è un’attività che porta via molto tempo e il più delle volte è impegnativa. Gli appassionati di cucina hanno elettrodomestici pratici e funzionali che gli permettono di avere un aiuto in più. Dalle pentole a pressione, ai multicooker la scelta è ampia.

Per riuscire al meglio dietro i fornelli, anche gli utensili hanno un ruolo importante, ancora meglio se sono piccoli e divertenti. Perfetti come regalo per gli appassionati di cucina, possono essere un aiuto e uno stimolo in più per coloro che non amano cimentarsi con piatti e ricette.

Vediamo gli accessori per cucinare in allegria e arredare la cucina.

Se in casa abbiamo bambini è difficile fargli mangiare le verdure. Per conquistarli, bisogna pensare a dei modi originali per prepararle. Con questo temperaverdure diventa tutto più divertente. L’utensile somiglia ad un grande temperamatite. Dotato di un pelaverdure nella parte anteriore, permette di sbucciarle in modo semplice utilizzando un solo utensile. Una volta tolta la buccia non vi resta che “temperare” le carote e le zucchine per avere dei trucioli finissimi e gustosi da mangiare all’intero di insalate. Disponibile in arancione e nero, potrete divertirvi e preparare la cena in compagnia dei vostri bambini.

Pro. Il design è bello e divertente.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon a 16,12€

Cucinare le verdure sempre nello stesso modo può essere noioso. Per regalare ad ogni ricetta un tocco in più, potete utilizzare lo spiralizzatore di verdure. Dotato di 5 lame affilate di diverse dimensioni potete realizzare spaghetti di verdure di diverse dimensioni, da quelli più fini a quelli più spessi. Dotato di contenitore raccogli verdura, basta fare una leggera pressione su carote, zucchine, patate, girare la manovella e avrete i vostri spaghetti in un attimo. Facile da pulire ogni componente è smontabile e può essere lavato comodamente in lavastoviglie. Grazie alle ventose sulla base, potrete fissare lo spiralizzatore al piano, senza correre il rischio che si sposti.

Pro. Facile da usare.

Contro. Funziona solo con alcune verdure.

Scopri di più su Amazon a 22,99€

Zuppe, minestroni o brodo quando sono sui fornelli rilasciano vapore. Per far si che fuoriesca, l’accessorio a forma di piccolo uomo, solleva il coperchio che rimane perfettamente in equilibrio senza correre il rischio di cadere. Realizzato in silicone, rimane isolato termicamente e potete maneggiarlo senza scottarvi. Il set formato da due simpatici omini, uno rosso e uno bianco può essere usato anche come presina per sollevare il coperchio.

Pro. Materiali di qualità e design simpatico. Una volta usati li potete lavare facilmente in lavastoviglie.

Contro. Per alcuni il prezzo è un po’ alto.

Scopri di più su Amazon a 14,90€

L’esistenza o meno del mostro di Lockness rimarrà un mistero, ma nel frattempo potete ospitare Nessie nella vostra cucina. Il set fomento da tre accessori di dimensioni differenti, è colorato e divertente, perfetto per rallegrare la cucina. L’utensile più grande in verde acido ha la base con forellini, pensata per scolare le vetture o la pasta. L’accessorio di dimensioni medie sui toni del fucsia è un pratico mestolo per servire zuppe e minestrone ai vostri piccoli che non vedranno l’ora di mangiare. Infine, se volete concedervi un momento di relax, il piccolo infusore a forma di Nessi non può mancare all’interno della vostra tazza. Realizzati in silicone sono resistenti al calore e possono essere lavati in lavastoviglie.

Pro. Dotati di piedini possono essere sistemati sul piano di lavoro.

Contro. Il mestolo medio ha il manico un po’ sottile.

Scopri di più su Amazon a 25,86€

Gli amanti della pizza, non perdono occasione per gustare il loro piatto preferito. Per farlo in modo semplice e divertente, il tagliapizza a forma di bicicletta non può mancare in cucina. Gli appassionati delle due ruote non resisteranno a questo utensile che permette di tagliare comodamente pizza, torte e pasta grazie alla lama affilata in acciaio inox. Facile da pulire, una volta terminato l’uso basta inserire il cavalletto così da poter essere sistemato sul piano lavoro e diventare un complemento d’arredo.

Pro. La struttura è solida.

Contro. Bisogna maneggiarlo con attenzione.

Scopri di più su Amazon a 10,99€

Quando si taglia la cipolla riuscire a non piangere è quasi impossibile. Per non avere gli occhi irritati tutto il giorno, questi occhiali sono l’aiuto che fa per voi. La morbida guarnizione in schiuma protegge gli occhi dai vapori emanati dalla cipolla. Disponibili in diversi colori: neri, rossi e bianchi, hanno un design accattivante ed elegante. Si adattano bene al viso grazie ad una spugnetta che protegge il bordo interno. Una volta terminato l’uso potete conservarli nella custodia trasparente e rigida in dotazione.

Pro. Sono perfetti per non piangere quando si sbucciano le cipolle.

Contro. Per alcuni sono un po’ costosi

Scopri di più su Amazon a 23,72€