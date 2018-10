Tutti pazzi per l'alga spirulina: ecco cosa contiene il cibo del futuro

L'alga spirulina è di colore verde azzurro e si chiama così per la sua forma a spirale. Apprezzata soprattutto per le proprietà metaboliche, tonico-rinvigorenti e nutrizionali, è stata impiegata nella dieta degli astronauti della NASA e dell’Agenzia Spaziale Europea.

E' ricca di minerali ed è utile anche per prevenire e combattere le infiammazioni delle ossa; ad abbassare il colesterolo; a migliorare l’umore; a dare energia; a tenere sotto controllo la fame; a depurare l’organismo e rafforzare il sistema immunitario. Contiene poi un'elevata dose di ferro, per cui è perfetta per gli anemici

L'alga spirulina si può trovare in commercio in diverse forme: polvere, scaglie, compresse o capsule.

