Cambio di stagione, 5 alimenti per affrontare al meglio l’autunno

Il caldo lascia il posto al primo fresco. Dai top smanicati si passa ai maglioncini e al chiodo di pelle, ma il cambio di stagione non riguarda solo il guardaroba. Con il variare delle temperature, l’organismo ha bisogno di trovare nuova energia anche attraverso il cibo. E, allora, cosa mangiare per affrontare al meglio l’autunno?

Ecco 5 alimenti che ci aiutano a restare in salute e a sentirci in forma:

1.Frutta secca

Uno spuntino a base di frutta secca ogni giorno è l’ideale per arricchire il nostro organismo di potassio, fosforo, ferro, magnesio, zinco e, ovviamente, Omega 3. Il marchio Amazon Happy Belly, ad esempio, propone delle confezioni in busta di frutta mista essiccata: pera, ananas, albicocca, mela, etc. Esiste anche la versione con anacardi, noci, nocciole, mandorle sbiancate. E tutti i pacchi Happy Belly sono adatti ad una dieta vegana e vegetariana.

Scopri di più su Amazon a partire da 9,86 euro.

2. Cachi

I cachi sono efficaci per combattere la stanchezza che spesso fa capolino al cambio di stagione. Con le temperature più basse, l’accorciarsi delle giornate e dovendo riprendere – dopo le vacanze – la routine quotidiana, i cachi possono venire in nostro aiuto. L’azienda Cibo Crudo propone delle confezioni di cachi a fette essiccati da poter portare comodamente anche in ufficio o da tenere sempre in borsa.

Scopri di più su Amazon a partire da 14,90 euro

3. Melograno

Il melograno è un toccasana per affrontare con la giusta dose di energie la stagione autunnale. Si tratta di un frutto ricco di antiossidanti e di vitamina C. Ottimo antibatterico, antimicrobico e gastroprotettore naturale. Assumerlo in semi, in succo o sotto forma di integratore alimentale è una buona abitudine da avere con l’arrivo dell’autunno. La ditta Optima, ad esempio, propone un integratore a base di estratto di riso rosso fermentato, vite rossa e melograno succo ed estratto.

Scopri di più su Amazon a 15,93 euro

4. Tisana allo zenzero

Ad accusare il cambio di stagione sono, soprattutto, quelle persone che soffrono di disturbi alla stomaco. Per combattere i problemi legati alla digestione, si può prendere l’abitudine di bere una tisana a base di zenzero e limone 1 o 2 volte al giorno. Tante le aziende che producono l’infuso a questo gusto. Uno dei più noti è senz’altro Pompadour con la sua confezione da 20 filtri. Se lo zenzero dovesse essere troppo forte per il vostro palato, potete optare anche per tisane all’anice stellato e al finocchio.

Scopri di più su Amazon a partire da 1,93 euro

5. Rape rosse

Per chi soffre di reumatismi e artrite e ne risente con l’arrivo dell’autunno, per chi sente la necessità di pulire l’organismo e di regalargli una nuova energia, le rape rosse sono l’ideale. Spesso si trovano sottovuoto, pronte da mangiare. In alternativa, l’azienda Veggy Snack le propone in forma essiccata, senza conservanti e coloranti e non fritte, ma mangiare come un pacchetto di patatine.

Scopri di più su Amazon a partire da 19,50 euro (per 10 buste)