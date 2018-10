Amazon ‘Gourmet’, la selezione dei prodotti made in Italy a portata di click

Oli e aceti, formaggi, salse e sughi, vino e liquori, pasta, salumi, tartufi, cioccolata e tanto altro: sono i prodotti della 'Selezione Gourmet' che è possibile acquistare su Amazon per gustare alcune delle eccellenze alimentari e del settore beverage del nostro territorio.

La scelta, a portata di click, è davvero vasta, i prodotti sono ricercati, di elevata qualità, particolari, perfetti anche per fare una bella figura organizzando una cena a casa con famiglia o amici. Amazon ha diviso la sua area gourmet in sottocategorie, in modo da facilitare gli acquisti del cliente che può subito cliccare nel riquadro di proprio interesse.

I Best seller, invece, sono sempre in prima linea. Si va dalla Colatura di alici di Cetara (24,99 euro), al Parmigiano Reggiano DOP (no OGM) 36 mesi da 1kg (22,90 euro), dall’Aceto balsamico di Modena Due Vittorie (15,80 euro) allo Zafferano in fili dell’Azienda Agricola Alfonso Papaoli (16,49 euro).

E poi frise, olio extravergine, farina, pasta, biscotti, fino a box completi per regalare una cena calabrese, pugliese, ligure o di altre regioni dello Stivale. Vasta anche la selezione dei vini e dei liquori, che sorprenderà anche i veri intenditori.

Per chi desidera fare scorta di eccellenze del nostro Paese, questa è senza dubbio una delle pagine più belle del noto sito di acquisti online.

