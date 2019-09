Prepara piatti da chef in modo facile e veloce con My Cooking Box

Diciamolo: non tutti hanno le doti e la creatività dei grandi chef. Oppure, anche se dotati di capacità e passione, spesso non si ha il tempo di preparare piatti elaborati, o manca proprio quell’ingrediente che renderebbe unica la nostra ricetta.

Per fortuna, in soccorso di tutti gli appassionati del buon cibo, è arrivata My Cooking Box, una confezione che contiene tutto il necessario per preparare a casa tua un piatto italiano gourmet, secondo la ricetta di un grande chef. My Cooking Box utilizza solo ingredienti made in Italy, selezionati tra le eccellenze alimentari di ogni regione italiana, e a lunga conservazione, per evitare sprechi e cucinare con comodità e semplicità quando preferisci.

Nella scatola troverai tutti gli ingredienti necessari nelle giuste dosi e la ricetta per poter cucinare un piatto di alta qualità. Inoltre, grazie ad un codice Qr presente nella confezione, avrai anche la possibilità di vedere la video-ricetta. Con la versione Pici toscani di My Cooking Box potrai cucinare un gustoso piatto di pici al tartufo con briciole di pane e acciughe, firmato dallo chef stellato Italo Bassi.

Nella box di pici al tartufo con briciole di pane e acciughe (per 2 porzioni) troverai:

200 g di Pici – pasta di semola di grano duro

– pasta di semola di grano duro cristalli di sale marino

marino olio extra vergine di oliva

condimento a base di olio extra vergine di oliva e aglio

20 ml di salsa con acciughe e tartufo

e origano

pangrattato

My Cooking Box è apprezzatissima dagli utenti per la preparazione rapida e semplice, per gli ingredienti predosati, non surgelati e a lunga conservazione e per la presenza della ricetta (sia cartacea che in video), completa e facile da seguire. Ottima anche come idea regalo, si distingue inoltre per l’ottimo rapporto qualità degli ingredienti/prezzo del prodotto.

Grazie alla My Cooking Box e agli ingredienti selezionati, potrai vivere l’esperienza di cucinare come un grande chef: prova My Cookin Box ai Pici toscani (2 porzioni), in vendita su Amazon.it a soli 18,24 €.

