Izakaya, l'aperitivo giapponese spopola in Italia

Gli izakaya sono locali tipici giapponesi che hanno una regola fondamentale da seguire: prima si beve e poi si mangia.

In questi luoghi particolari, si consumano drink e piatti della tradizione che sono diventati ormai parte integrante della nostra cucina. In genere sono strutturati con un grande bancone al centro ed eventuali zone suddivise da un separé, le porzioni come tradizione dell'aperitivo vuole, sono piccole, quindi perfette per terminare una faticosa giornata lavorativa. Le izakaya offrono comfort, risate e cibo ottimo ed è per questo che ne stanno nascendo un pò ovunque.

Il menu delle bevande è semplice e composto da birre giapponesi, vino, saké, cocktail a base di shochu e qualche whisky e liquore. Un must dell’izakaya è il drink ghiacciato a base di whisky e soda, l’highball, che in Giappone è molto famoso.

Milano è stata la prima città a fare da test per questa nuova tendenza e al momento conta circa 4 indirizzi, dove poter trascorrere una piacevole serata.