Barrette proteiche, consigli e quali comprare

Le barrette proteiche non possono mancare nell'alimentazione degli sportivi. Apportano il giusto fabbisogno di proteine, aiutano a combattere la perdita di massa muscolare, fanno ritrovare rapidamente l'energia, sono pratiche da portare in borsa e anche sfiziose.

Si tratta di integratori alimentari che contengono proteine dall'elevato valore biologico a volte addizionate con specifici aminoacidi liberi, sali minerali e vitamine. Ecco di seguito una selezione di barrette proteiche per sportivi da tenere in considerazione:

Iniziamo con una barretta proteica pensata anche per i vegani. Fa parte della linea BodyMe ed è consigliata per contribuire al mantenimento della massa muscolare, per riempire lo stomaco, per appagare anche la mente. La barretta proteica BodyMe è a base di proteina di pisello, proteine di riso integrale germogliato, proteina del seme di canapa, anacardi, nettare di cocco, datteri, cacao, pennini di cacao, olio di cocco, olio di arancia, sale marino. Un prodotto 100% certificato biologico. I clienti Amazon che hanno provato il prodotto lo hanno recensito positivamente, come buono, nutriente, di qualità.

Per gli amanti del cioccolato, ma anche della linea e dello sport sano, Prozis propone le barrette 'Zero Snack' al gusto doppio cioccolato. Uno spuntino ricco di proteine e basso contenuto di carboidrati e zuccheri, consigliato per diete dimagranti e per rimanere in forma. Nel caso di questo prodotto, i pareri dei clienti Amazon sono contrastanti, tra chi le ha trovate molto buone e chi non ha gradito consistenza e sapore, pur riscontrando la serietà del venditore.

Delle barrette protiche per gli amanti delle noccioline e degli anacardi sono le Amfit Nutrition, acquistabili su Amazon in confezione da 12 barrette. Un prodotto a base di arachidi con uno strato di caramello e una copertura al gusto di cioccolato al latte ad alto contenuto proteico che contribuisce alla crescita della massa muscolare. Con meno di 2g di zuccheri e meno di 19g di carboidrati per barretta, questo snack è molto goloso e, per questo, è stato molto apprezzato dagli utenti che lo hanno acquistato.

Amanti del cappuccino ecco una barretta proteiche per voi. E' la barretta proteica 'Zero Bar' di Biotech Usa, contenente Isolato di Siero Nativo. Senza zuccheri aggiunti, con sucralosio, ricco in fibre alimentari, senza copertura. Un prodotto a basso contenuto di carboidrati con proteine a consistenza croccante. Perfette per il post allenamento: i clienti che l'hanno provate hanno espresso soddisfazione su Amazon.

Le barrette Grenade Carb Killa sono disponibili in almeno 4 gusti, variabili da confezione a confezione. Sono barrette di alta qualità, altamente proteiche e con un basso contenuto di carboidrati, ideali per mantenere la massa muscolare senza aumentare quella grassa. Queste barrette sono disponibili in confezioni da 12 snack da 60 grammi. Il sapore gradevole e il mix di gusti nella stessa confezione sono le caratteristiche maggiormente apprezzate dai clienti Amazon che le hanno acquistate.

