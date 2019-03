Bevande energetiche per gli sportivi, quali comprare

Quando si pratica sport, quando si fanno lunghe passeggiate, il più delle volte, l'acqua non basta e neanche una semplice bevanda zuccherata. L'organismo sente il bisogno di una bibita in grado che restituisca l'energia necessaria per proseguire l'attività sportiva (qualsiasi sia l'allenamento che si sta svolgendo). A questo servono le bevande energetiche a base di integratori salini (cloro, sodio, potassio e magnesio presenti sotto forma di cloruri, citrati e fosfati).

Queste bevande sono disponibili in vari gusti e composuzioni, sono buone, rinfrescanti e reidratanti, grazie - appunto - alla presenza di sali minerali.

Ma quali sono i migliori integratori salini da comprare? Ecco 5 bevande energetiche da poter acquistare anche online:

Proaction Mineral Plus si presenta come una polvere, in barattolo di latta, da sciogliere in acqua. Bastano 30 g di prodotto (due cucchiai colmi) in 500 ml di acqua per rendere questo integratore salino efficace. Il prodotto in questione è consigliato soprattutto negli sport di endurance per supportare il fabbisogno energetico dello sportivo. Grazie alla presenza di glucosio e maltodestrine, Proaction Mineral Plus permette un rapido ripristino dei livelli energetici e permette anche il recupero delle scorte di glicogeno muscolare. I clienti Amazon che lo hanno provato lo hanno definito ottimo nella sua efficacia ma dal gusto un po' particolare.

BeeBad è l’Energy Drink Italiano pensato per persone attente al benessere quotidiano, attive e dinamiche. Questa bevanda, già in lattina, si caratterizza per un sapore fresco, morbido e leggermente frizzante. L'energy drink, comodo da portare sempre con sé, è interamente dolcificato con miele e arricchito con pappa reale, propoli ed estratto di maca, ginseng e vitamine del gruppo B;

Non contiene zuccheri raffinati, taurina, nè glutine. Molti dei commenti dei clienti Amazon che hanno provato questa bibita energetica sono rimasti più che soddisfatti.

Un integratore capace di reintegrare le perdite idrosaline dovute ad eccessiva sudorazione è Isonam Energy. Un composto a base di Vitamine C e B6 (che favoriscono il metabolismo energetico, contrastano stanchezza e affaticamento), di magnesio (che promuove la buona funzionalità muscolare), di ginseng ( che possiede un’azione tonico-adattogena). Si consiglia di sciogliere 30 grammi di prodotto (1 misurino e 1/2) in 500 ml d'acqua e di assumerlo prima, durante e dopo l'allenamento. Isonam Energy è disponibili ai gusti limone e arancia. Le recensioni di questo prodotto sono tutte positive.

4 FUEL SPORT è un integratore alimentare a base di potassio, magnesio, creatina e glutammina, pensato per chi pratica attività sportive di vario genere. Il magnesio e il potassio contribuiscono alla normale funzione muscolare. Il magnesio, inoltre, contribuisce anche alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. La creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ad alto impatto.

Si consiglia l'assunzione di 2 buste al giorno, sciolte in un bicchiere d'acqua, oppure 2 buste sciolte in 1/2 litro d'acqua da assumere dopo l'allenamento. I clienti che hanno provato questo prodotto, lo hanno trovato ottimo per il recupero post-allenamento.

Kellermann propone una bevanda isotonica da sforzo specifica per gli sport outdoor (running, walking, maratona, trekking, montagna e arrampicata su ghiaccio, golf, ciclismo, windsurf, sci di fondo, biathlon e outdoor training in generale). L'assunzione di questa bevanda è infatti suggerita dopo sforzi fisici e mentali. Si tratta di un prodotto dal buon rapporto qualità prezzo, abbastanza apprezzato dai clienti amazon. Il sapore e al gusto arancia e la bevanda è composta solo da ingredienti naturali.

