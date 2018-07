Le bevande perfette da gustare in estate

Mai come d’estate abbiamo voglia e bisogno di una buona bevanda fresca per ristorarci e da sorseggiare sotto l’ombrellone. Vi consigliamo quindi oggi le 5 bevande migliori da bere d’estate per rinfrescarsi, reidratarsi ed essere felici!

1. Tassoni - Cedrata Soda

Una bibita un po’ vintage, ma un evergreen di cui in estate non si può fare a meno. La cedrata Tassoni è una bibita leggermente frizzante, una soda, ma che contiene all’interno succo di cedro. Non pensate però ad una bibita amara, tutt’altro. La cedrata Tassoni ha quel giusto pizzico di acidulo unito alla frizzantezza che vi disseterà in un’istante.

2. Fanta Gusto Limone e Fiori di Sambuco

Una Fanta un po’ diversa dal solito, perfetta per fare una foto particolare su Instagram ma anche per dissetarsi in una giornata d’estate. Infatti questa Fanta è aromatizzata al limone e contiene all’interno un pizzico di fiori di sambuco. Da provare assolutamente!

3. Tropical Bevanda con Aloe Vera e Te Verde

Preferite una bevanda più healthy, senza zuccheri, conservanti e coloranti? Ecco quello che fa per voi! La bevanda con aloe e tè verde vi aiuterà a reidratare in un attimo il vostro corpo.

4. Coca Cola alla vaniglia

Non può mancare nella lista delle 5 bibite perfette da gustare in estate la Coca Cola. Abbiamo scelto però una Coca Cola un po’ particolare… alla vaniglia! Leggermente più dolce della classica, ma sempre perfetta per dissetarsi e rinfrescarsi.

5. Powerade Mountain Blast

Se invece non riuscite a rinunciare allo sport nemmeno d’estate sarà necessario per voi deidratarvi e assumere un po’ di sali minerali. Il Powerade Mountain Blast è perfetto anche per le persone che si sentono leggermente deboli e sudano molto quando fa caldo.

