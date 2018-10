Bicchieri per la birra: quale scegliere

Quando si sceglie un bicchiere per la birra bisogna tener conto del fatto che bisogna valorizzare le caratteristiche della bevanda, quindi saper scegliere il contenitore giusto è fondamentale per esaltarne la qualità. Vista la quantità di prodotti in questo campo, è sempre bene orientarsi verso quelli definiti universali, che promettono di far rimanere inalterate le proprietà.

In generale però le birre a bassa fermentazione vanno servite con bicchieri a forma allungata e slanciata; mentre quelle ad alta fermentazione necessitano di coppe che esaltano la componente aromatica.

Su Amazon è possibile trovare una vasta selezione di bicchieri da birra, ve ne segnaliamo qualcuno che coniuga qualità e prezzo.

Il set di 6 bicchieri da birra di frumento Bavaria 0,5 litri, calibrati hanno una forma alta e slanciata.

Con questa forma l'anidride carbonica attraversa un percorso più lungo all'interno del bicchiere prima di sprigionarsi. Così la birra rimane fresca più a lungo e non perde l'effervescenza.

Rastal - conf. 6 Bicchieri degustazione Birra Artigianale:

Questi sono i primi bicchieri universali per la degustazione delle birre artigianali. TEKU riesce ad esaltare gli aromi e i sapori e al contempo ne accentua impietosamente i difetti.

E in ultimo segnaliamo un'idea regalo simpatica e scherzosa, in vista anche delle prossime festività natalizie, il bicchiere di birra a forma di torso di donna allo speciale prezzo di 8,85 euro.