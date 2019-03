Le donne italiane amano la birra: lo dice la ricerca

Curiose, consumatrici consapevoli, particolarmente attente agli abbinamenti con il cibo: quando si parla di birra le donne italiane sono delle vere esploratrici del gusto. È questo il profilo femminile emerso dalla ricerca “Gli Italiani e la birra”, commissionata da AssoBirra ad AstraRicerche, che ha indagato i consumi di birra in Italia.

Quello tra le donne e la birra è un binomio consolidato: secondo i dati della ricerca, infatti, il 70% delle donne italiane consuma birra e il 30% di loro lo fa almeno due volte a settimana. Dati in linea con i trend nazionali che hanno visto negli ultimi cinque anni una crescita generale dei consumi di birra del 44,5%; aumento che ha riguardato ben il 42% delle intervistate.

Quali i motivi per cui le donne italiane consumano birra? L’apprezzamento femminile ha le sue radici nel gusto, che per il 58% di loro è la ragione principale per scegliere questa bevanda, altri fattori importanti nella scelta sono le possibilità di abbinamento con i cibi e il fatto che sia una bevanda che unisce, crea condivisione.

La “birra del cuore” delle donne italiane ha caratteristiche marcatamente diverse da quelle maschili: il 55% delle donne preferisce infatti birre dal sapore leggero (38% uomini), l’80% apprezza una birra leggermente alcolica e – a sorpresa - molto frizzante. Birra, un universo da esplorare Interessante osservare come le donne italiane, pur apprezzando e consumando già birra abitualmente, siano sempre in cerca di informazioni e novità su questo argomento.

Dall’indagine di AstraRicerche emerge, infatti, un forte desiderio di conoscenza sulla birra: rispetto a quanto ne sa adesso più della metà delle intervistate vorrebbe in futuro saperne un po’ di più e desidera saperne molto di più, acquisendo un livello di conoscenza “da esperto”. Una curiosità testimoniata anche dal modo in cui le donne cercano informazioni, una vera e propria esplorazione attuata su molteplici fronti. Se agli amici le donne attribuiscono il ruolo di principale fonte di informazioni utili e rilevanti per conoscere il mondo della birra (in termini di prodotti, gusti e novità), molto importanti sono anche il barista, il banconista, il cameriere, il gestore della birreria, così come le spiegazioni nei menù o nelle carte delle birre.

Parallelamente, le donne cercano informazioni sulla birra anche sui siti on line specializzati in cibo, birra o simili, negli articoli di esperti on line, su Internet , nelle trasmissioni TV e radio dedicate a cibo e birra o sui social networks. I media tradizionali, come giornali e riviste cartacee, restano una fonte d’informazione seppure in misura minore.

Birra e cibo: per le donne italiane, sempre alla ricerca di novità, è un sì! Al momento di scegliere quale birra consumare in un locale (birreria, bar, ristorante, locale serale) le novità non intimoriscono le donne: tra i drivers di scelta, il 61% di loro indica come molto importante il fatto di provare una birra se è una novità sul mercato, dato leggermente più alto rispetto a quello maschile che si attesta al 58%. Inoltre, in riferimento alle modalità di scelta, è emerso che quando sceglie una birra in un locale ama scoprire birre nuove, diverse da quelle che conosce; al 29% piace provare birre italiane.

Va sottolineato che le donne scelgono anche in base al cibo, facendo degli abbinamenti. Un’attenzione confermata dal generale atteggiamento femminile verso questo tema: al 42% delle donne piacerebbe che nei locali (pub, ristoranti, pizzerie…) ci fosse più attenzione all’offrire birra che si associa bene al cibo ordinato, per il 37% l’abbinamento tra birra e cibo è un argomento di cui vorrebbe sapere di più.

Donne curiose e pronte a uscire dai canonici schemi di abbinamento: solo una piccola parte dichiara “per me l’abbinamento unico con il cibo è pizza e birra”, a differenza degli uomini più ancorati a questo classico abbinamento.