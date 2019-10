Box birre dal mondo, il must have per gli amanti del luppolo

In compagnia o da soli, la birra è tra le bevande più consumate al mondo, perfetta come aperitivo, ideale da bere in compagnia di amici durante una cena o per brindare ad una festa. Gli appassionati di questa bevanda sono tanti, sempre di più, e per molti la passione per la birra va oltre il semplice consumarla ogni tanto, c'è chi ne assapora tutte le varie sfumature e le note di gusto che sprigiona ad ogni sorso.

Ecco allora l'idea che soddisfa sia i palati più esigenti che i neofiti della birra, il box di birre dal mondo, una confezione di 12 birre diverse, delle marche più famose e provenienti da tutto il mondo. Dai grandi classici alle birre più esotiche, l'assortimento del box è molto buono ed apprezzato dalla maggior parte degli utenti che l'hanno acquistato su Amazon.it.

Il box è composto da 12 birre provenienti da varie parti del mondo, tutte nel formato 33cl ed ognuna corredata da una scheda informativa che ne spiega lo stile e gli accostamenti consigliati con le pietanze; oltre a soddisfare il palato poi, il box si distingue anche per il packaging, curato e originale, rendendolo perfetto anche come idea regalo per amici e parenti amanti del luppolo.

All'interno del box potrai trovare i seguenti marchi di birra:

Tiger

Budweiser

Tuborg

Hite

Saigon

Birra Moretti

Sagres

Efes

Goller

Ichnusa

Mahou

Staropramen

La scatola è solida e protegge bene le bottiglie, e nella confezione sono compresi anche dei sottobicchieri con i marchi delle birre contenute.

Il box di birre dal mondo è quindi un prodotto originale e perfetto come idea regalo, e lo trovi in vendita su Amazon.it ad un prezzo davvero interessante: approfittane subito!

Scoprilo su Amazon.it a 39,90 €