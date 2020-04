MyBrewery, il kit per produrre la birra in casa in modo facile e veloce

Fare la birra in casa è un hobby che appassiona sempre più persone e, sopratutto in questo momento di emergenza, può essere un modo molto divertente per passare il tempo. Oltretutto, in commercio sono disponibili diversi kit e starter set per produrre la birra, così che anche i neofiti e i meno esperti possano cimentarsi con soddisfazione in questa impresa.

Il kit di MyBrewery ti permette di produrre fino a 5 litri di birra artigianale India Pale Ale (Alc. 4,7% vol.), una birra bionda, perfettamente bilanciata, leggera e schiumosa, dal colore dorato e dal sapore fresco e agrumato con retrogusto amarognolo. Questo kit è facile da utilizzare, grazie alle istruzioni che ti spiegheranno in modo dettagliato ogni passaggio della preparazione della tua birra artigianale, e utilizza ingredienti di altissima qualità, come il malto macinato e selezionato "The Swaen", premiato come il miglior malto al mondo, ed il luppolo fresco e confezionato in granuli.

All'interno del kit, racchiuso in una confezione in cartone compatta, pratica e curata, troverai:

un secchio fermentatore con coperchio;

valvola e sigillo in gomma;

rubinetto di plastica, per rendere più facile l’imbottigliamento;

dosatore per lo zucchero;

1 busta da 1125 g con miscela di malti d'orzo;

3 bustine da 17 g di luppolo;

1 bustina da 3 g di lievito di birra ;

; 1 bustina da 8 g di agente sterilizzante;

21 tappi a corona da 26 millimetri per imbottigliare;

capsulatrice per tappi a corona;

1 termometro digitale;

istruzioni multilingua (italiano, inglese, francese, tedesco).

Inoltre, tutti gli strumenti sono confezionati in bustine opache, così da essere protetti dall'umidità e conservati al meglio, e sono riutilizzabili, così che potrai provare nuove e diverse miscele di birra.

