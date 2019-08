Brewbarrel starter kit: il modo più semplice e veloce di produrre birra in casa!

Fare la birra in casa è un hobby che appassiona sempre più persone anche in Italia. Per gli amanti del luppolo, infatti, produrre la birra in casa è un’attività davvero divertente, con cui coinvolgere nella preparazione amici o familiari, o stupirli con le proprie creazioni.

L’homebrewing, però, non è un hobby come tanti: occorrono, infatti, molto studio, esperienza e passione per realizzare una bevanda che sia in grado di soddisfare anche il più esigente dei palati. La ricetta della birra è esclusivamente a base di acqua e malto d'orzo, che si ottiene dalla lavorazione dei cereali: orzo, frumento, segale, mais e altri ancora. A questi due ingredienti si aggiungono poi il lievito, per la fermentazione, e il luppolo, che dà alla birra il caratteristico gusto amaro. Inoltre, la preparazione della birra richiede almeno quattro fasi di lavorazione. Tutta questa procedura viene profondamente semplificata grazie ai kit per birra, che ci permettono di fare la birra in modo semplice ed economico.

Nel Brewbarrel starter kit è tutto incluso: non servirà alcun tipo di attrezzatura, bottiglie o nozioni pregresse, perché è davvero facile e veloce. La preparazione richiede solo dieci minuti e, grazie ad un processo di birrificazione innovativo, potrai goderti la tua birra fatta in casa dopo una sola settimana! Questo kit contiene un fusto vuoto da cinque litri per la fermentazione (comprensivo di valvola di controllo della pressione) e tutti gli ingredienti necessari per la birrificazione: 1 bottiglia di estratto di malto d'orzo, 1 bottiglia d'aroma naturale, 1 sacchetto di lievito secco di birra, e 1 libretto istruzioni.

La birra, così ottenuta, è una lager dal sapore fresco, corposo e dal retrogusto fruttato: ha un colore leggermente dorato, un corpo maltoso delicato con una punta di dolcezza, una schiuma densa e un equilibrio armonioso di malto e luppolo.

Pro: birra ottima, preparazione facile anche grazie alle istruzioni molto chiare, una sola settimana di fermentazione, rispecchia perfettamente la descrizione del prodotto

Contro: il kit non può essere riutilizzato più volte

Apprezzatissimo dagli utenti e idea regalo perfetta per gli amanti della birra, il Brewbarrel starter kit è in vendita su Amazon.it a soli 34,90 €.

