Guida all'acquisto: le migliori capsule di caffè compatibili Nespresso

Tantissime persone oramai si sono convertite al caffè in capsule: veloce, pratico e cremoso, è anche disponibile in tantissime fragranze diverse, per provare nuovi sapori e cambiare ogni volta che si vuole. Ma spesso le capsule originali sono molto costose e, in alcuni casi, complicate da acquistare, e proprio per questo tantissimi utenti scelgono le capsule compatibili: le macchine Nespresso sono tra quelle ad avere maggiore scelta, con capsule compatibili a prezzi molto convenienti.

Per questo motivo abbiamo selezionato le 4 migliori marche di caffè in capsule compatibili Nespresso che puoi acquistare su Amazon.it e ricevere comodamente a casa: scoprile subito!

Le capsule Borbone Respresso sono essenziali per chi non può fare a meno dell’aroma e della corposità del vero caffè napoletano. Compatibili con le macchine Nespresso, sono disponibili in 5 miscele diverse, riconoscibili dal colore della bustina contenente la capsula:

miscela blu - dal gusto equilibrato e rotondo, corposa, cremosa e allo stesso tempo perfettamente tostata e dorata per un caffè unico e morbido;

miscela rossa - un caffè robusto, denso, dai toni forti e molto decisi, indicato per chi ama un caffè ricco di energia;

miscela nera - la miscela giusta per palati che preferiscono apprezzare, oltre all'aroma, anche la cremosità del caffè in tazza;

in tazza; miscela oro - dal gusto pieno e piacevole e dalla consistenza cremosa e soffice, è la giusta miscela per chi non sa rinunciare ai sapori tradizionali cioè al gusto del classico, ma inimitabile, del vero espresso napoletano;

miscela verde/decaffeinato - cremoso, robusto e corposo, questa è la miscela per chi vuole un espresso decaffeinato che risulti leggero per il palato, senza tuttavia rinunciare al gusto e alla robustezza tipici del vero buon caffè.

Un caffè buono e corposo ad un ottimo prezzo: le capsule Lavazza sono compatibili con le macchine Nespresso e sono disponibili in 5 diverse varianti. Potrai scegliere tra:

espresso deciso - dal gusto deciso e vellutato, note aromatiche di cacao e legno ed intensità 10 (intenso);

espresso delicato - dal gusto dolce e vellutato, note aromatiche biscottate e profumo di montagna ed intensità 4 (leggero);

espresso Colombia - dal gusto raffinato ed equilibrato, note aromatiche fruttate e floreali ed intensità 6 (delicato);

espresso decaffeinato ricco - dal gusto dolce e ricco, note aromatiche di cereali e frutta secca ed intensità 6 (delicato);

- dal gusto dolce e ricco, note aromatiche di cereali e frutta secca ed intensità 6 (delicato); espresso armonico - dal gusto corposo e rotondo, note aromatiche di cereali tostati e caramello ed intensità 8 (mediamente intenso).

Equilibrato, corposo e dolce, con piacevoli accenni floreali e sentori di biscotti appena sformati, la miscela Napoli di Kimbo si caratterizza per la selezione di caffè Arabica pregiati del Centro e Sud America bilanciati da un tocco di Robusta dall'Asia. Compatibili con macchine Nespresso, la confezione si compone si 12 box da 10 capsule ognuna.

Caffè Carracci è uno dei marchi di Coind, una torrefazione italiana nata nel 1961 ed oggi tra le prime in Italia, un brand giovane ma nato da un solido gruppo industriale, capace di garantire qualità, materie prime selezionate e attente procedure di lavorazione, condotte con le più moderne tecnologie. Le capsule di Caffè Carracci sono compatibili con le macchine Nespresso e sono disponibili in 6 miscele diverse:

miscela Napoli - un caffè intenso, cremoso e ben equilibrato, dal gusto forte e deciso, con particolari tonalità di cioccolato, come nella migliore tradizione partenopea;

miscela Bologna - un'equilibrata miscela di caffè Arabica e Robusta mediamente intensa, per chi cerca il tipico espresso da bar;

miscela Palermo - una miscela per chi vuole un caffè senza compromessi, particolarmente intenso e deciso grazie all'alta percentuale di selezionati Robusta;

miscela Milano - una raffinata miscela 100% Arabica dalle note aromatiche di frutta fresca e caffè e di media intensità;

miscela decaffeinato Bologna - un caffè delicato dalle note aromatiche di frutta fresca e caffè tostato;

- un delicato dalle note aromatiche di frutta fresca e tostato; miscela decaffeinato Palermo - una miscela mediamente intensa dalle note aromatiche di frutta fresca, spezie e caffè tostato.

