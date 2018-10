Capsule caffè, le migliori (al miglior prezzo) su Amazon

C’è chi continua ad essere un fedelissimo della moka e del caffè macinato, ma sono molti coloro che, da qualche tempo a questa parte, si sono convertiti al caffè in capsule.

Pratico, fast, cremoso, corposo, disponibile in diverse fragranze, per cambiare ogni volta che si vuole, da abbinare a una tavoletta di cioccolata o ad un dolce fatto in casa. Se un tempo le capsule caffè erano utilizzate soltanto negli uffici o in luoghi pubblici, ormai la macchinetta elettrica che si carica a capsule è presente in molte case italiane. Hanno aperto store dedicati alle capsule di marca o compatibili ed è ricca la scelta online.

Anche Amazon ha la sua selezione di capsule, per ogni tipo di macchina da caffè. Ecco le confezioni ai prezzi migliori:

Caffè per macchine Nespresso

Le macchine Nespresso sono tra quelle ad avere maggiore scelta con capsule compatibili a prezzi molto buoni. Amazon propone le capsule caffè compatibili Borbone (una confezione da 100 pezzi costa 20 euro); ci sono, inoltre, le capsule caffè Carracci (100 a 18,49 euro); c’è tutta la linea Yespresso (100 capsule a 17,90 euro) e poi, ovviamente, ci sono le originali Nespresso (50 capsule di 5 tipologie diverse a 29,90 euro).

Caffè per macchine Lavazza a Modo Mio

Per le macchine Lavazza a Modo Mio, la selezione di Amazon è altrettanto ricca. Tornano in primo piano le capsule caffè Borbone (100 capsule a 17,50 euro), ci sono anche in questo caso le Carracci (100 capsule 18,49 euro) e poi ci sono le originali Lavazza, disponibili in diversi gusti (10 confezioni da 12 capsule vanno dai 34 ai 45 euro).

Caffè per macchine Nescafé Dolce Gusto

Anche i possessori di macchine Nescafè Dolce Gusto possono fare acquisti convenienti su Amazon, poiché, la selezione di caffè è ricca, con capsule compatibili o originali. I marchi, però, in questo caso, sono soltanto due: Nescafè, con i suoi tantissimi gusti a partire da 13 euro circa, e Yespresso che propone delle confezioni di capsule compatibili (64 capsule stanno intorno ai 20 euro).

Con una ricerca più accurata, su Amazon, è possibile trovare anche capsule caffè per macchine meno diffuse, come Bialetti, Trombette, Illy e tanto altro.