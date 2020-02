Voglia di Starbucks? Prova le capsule Nespresso!

Starbucks è la catena di caffetterie americane famosissima per le sue bevande, gli ottimi dolci, e per essere un luogo di ritrovo in cui socializzare, rilassarsi leggendo un bel libro o lavorare al pc in tutta tranquillità. Amatissime proprio per la loro capacità di far sentire i clienti a casa propria, oltre ovviamente per gli ottimi prodotti che offrono, queste caffetterie si trovano esclusivamente all'estero e a Milano, ma, grazie alla recente collaborazione tra Starbucks e Nespresso, è finalmente possibile gustare a casa propria le diverse miscele di caffè della catena statunitense.

Le capsule Starbucks by Nespresso uniscono la miscela e la tostatura del caffè marcato Starbucks alle classiche cialde in alluminio originali Nespresso, compatibili con tutte le macchine di questa marca e con il suo programma di riciclaggio.

Le miscele di Starbucks si caratterizzano, oltre che per l'ottimo gusto, anche per la loro tostatura, un equilibrio unico tra temperatura e tempo che permette al caffè di raggiungere l'aroma, l'acidità, la corposità e il gusto che lo contraddistingue:

i caffè con tostatura blonde sono i più leggeri, lievemente corposi e delicati;

la tostatura media è più vellutata ed equilibrata, con un gusto mediamente corposo e forti note di "tostato";

la tostatura forte, infine, è corposa e decisa, regalando al caffè un aroma vigoroso e l'essenza tipica di una tostatura intensa.

La speciale confezione assortita di Starbucks by Nespresso è stata appositamente ideata per farti provare l'intera gamma dei caffè Starbucks e si compone di 12 astucci da 10 capsule ognuno (120 capsule in tutto):

Starbucks Blonde Espresso Roast - un caffè dal gusto morbido, con note dolci e vellutate;

Colombia - un caffè con note di frutta secca e sentori floreali;

Pike Place Roast - dal gusto morbido e vellutato, arrotondato da una sottile nota di cacao e noci tostate;

Espresso Roast - un caffè dolce, intenso e con note ricche e di caramello;

House Blend Melange Maison - dal gusto ricco, con aromi di noci e cioccolato e note di caramella mou;

Caffè Verona - un caffè dalla tostatura dolce e sentori di cacao amaro;

Sumatra - un caffè corposo e speziato, caratterizzato da un sentore delicato e note persistenti di erba secca e terra fresca, con bassa acidità;

Decaffeinato Espresso Roast - con note ricche e di caramello.

La confezione assortita di Starbucks by Nespresso è quindi una collezione con diverse varietà di caffè Starbucks, intensi e di ottima qualità, in 120 capsule Nespresso, originali e dall'erogazione perfetta.

Scoprila in vendita su Amazon.it a 44,72€