Duo di tè detox marcato Charbrew, la bevanda naturale per depurarsi dopo le feste

I tè detox del duo pack di Charbrew sono realizzati solo con ingredienti naturali e altamente selezionati, sono privi di zuccheri aggiunti e hanno un sapore buono e delicato. Inoltre, tutti e due i tè sono confezionati in 14 pratiche bustine monodose: per massimizzarne gli effetti benefici è consigliato bere una bustina al giorno e una la sera per 14 giorni consecutivi.

Ottimi anche come coadiuvanti nelle diete per perdere peso, i tè detox di Charbrew depurano e sgonfiano l’organismo, supportano il metabolismo e contrastano la ritenzione idrica; inoltre, aiutano la digestione ed aumentano il senso di sazietà, combattendo i picchi glicemici. Il duo pack di Charbrew si compone di due differenti tè detox :

Dopo gli stravizi delle feste , i cenoni e i panettoni, in molti sentono il bisogno di depurarsi e tornare in forma velocemente. Abbinati ad una dieta ipocalorica e sana e movimento fisico adeguato, i tè detox sono delle bevande a base di tè ed altri estratti vegetali che aiutano a disintossicare l'organismo ed eliminare le tossine accumulate.