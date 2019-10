Aromi di Cioccolato di TasterPlace: un corso di degustazione per amare il cioccolato ancora di più

Il cioccolato è un alimento che deriva dalla lavorazione dei semi dell'albero del cacao, una pianta originaria dell’alto bacino del Rio delle Amazzoni: ampiamente diffuso e consumato in tutto il mondo, il cioccolato è indubbiamente uno degli alimenti che più emoziona per il suo sapore, e che seduce i sensi per le sue caratteristiche stimolanti e afrodisiache. Ad oggi, vengono utilizzate moltissime varietà diverse di cacao, che conferiscono al cioccolato caratteristiche aromatiche e gustative uniche e sempre nuove, e, per imparare a riconoscerle e ad apprezzarle al meglio, può essere di grande aiuto imparare l’arte della degustazione.

Sicuramente, il mondo della degustazione è affascinante quanto complicato, ma niente paura! La memoria olfattiva, infatti, si può allenare, esattamente come gli altri sensi. Ed è esattamente questo lo scopo della linea Aromi di TasterPlace, una collezione di essenze pensata per sviluppare la memoria olfattiva e imparare a degustare cibi e bevande in modo facile e divertente: l’olfatto, infatti, può essere allenato a riconoscere i diversi aromi e, acquisendo questa capacità, diventa più facile apprezzare i cibi di qualità e capire quali ci piacciono di più.

La confezione Cioccolato della linea Aromi contiene una pubblicazione sul mondo del cioccolato e come degustarlo, più 12 campioni di aromi da annusare.

La pubblicazione, un vero e proprio libro creato con il supporto di alcuni tra i migliori esperti del settore, fornisce informazioni importanti per imparare la storia del cioccolato, le sue caratteristiche, come degustarlo, quali sono gli aromi che si possono trovare in un prodotto di qualità e come allenare il naso a riconoscerli.

I campioni di aromi sono di intensità elevata, per aiutare a memorizzare più facilmente i diversi sentori: una volta memorizzato il singolo aroma, infatti, sarà più facile riconoscerlo, anche se molto più tenue, all’interno del bouquet di aromi che compongono il cioccolato.

I campioni da annusare includono 12 aromi che sono spesso presenti nel cioccolato di alta qualità:

Panna di latte

Caramello

Miele

Banana

Fiori bianchi (Fiori di acacia)

Agrumi

Frutti rossi (Ribes nero)

Frutta secca (Nocciola tostata)

Speziato

Foglia verde

Sottobosco

Tabacco

La confezione Cioccolato della linea Aromi è quindi lo strumento ideale per chi vuole sviluppare o allenare il senso dell’olfatto, un piccolo corso di degustazione comodamente a casa propria, con tutto l’occorrente per fare pratica, perfetto sia per chi vuole avvicinarsi al mondo della degustazione sia per chi è già esperto e vuole sviluppare ulteriormente le sue capacità, come anche per divertirsi insieme a tutta la famiglia. Inoltre, il packaging curato ed elegante lo rende un’ottima idea regalo, originale, utile e divertente.

