Baci Perugina, un classico a San Valentino: ma ecco 5 proposte per sorprendere il partner

Regalare un Bacio Perugina a San Valentino è ormai una tradizione romantica che va avanti da decenni. Un po' come regalare la mimosa l'8 marzo alle donne. Già porgere alla propria fidanzata un 'Bacio' significa dirle 'Ti amo', 'Sei speciale', 'Ti ho pensato'.

Se, poi pensiamo che, negli ultimi anni, sono nati baci rosa, bianchi e di tutti i colori e i gusti possibili, il 14 febbraio ci si può davvero sbizzarrire come si vuole.

Qualunque sia il regalo che farete alla fidanzata per San Valentino, dunque, non dimenticate di aggiungere un Bacio Perugina. Di seguito alcune proposte romantiche, golose e tutt'altro che scontate:

1. Per le vere romanticone: Baci Perugina con fave di cacao Ruby

Se la vostra fidanzata è una vera romanticona, a San Valentino non sbaglierete regalandole una confezione di Baci Perugina con fave di cacao Ruby naturali. Sono i Baci rosa, ripieni di nocciole, buonissimi e assolutamente romantici.

Scopri come acquistare i Baci Perugina con fave di cacao Ruby su Amazon a 14,50 euro (3 confezioni)

2. Per chi ama il cioccolato fondente: Baci Perugina 'Fondentissimo 70%'

Se la vostra fidanzata ama il cioccolato fondente, anzi, extra-fondente, a San Valentino non c'è idea migliore dei Baci perugina Fondentissimo 70%, una novità, firmata Perugina, con cuore di gianduia e semi di cacao caramellato. Una pura leccornia.

Scopri come acquistare i Baci Perugina Fondentissimo 70% su Amazon a 5,99 euro

3. Per le più golose: Baci Perugina assortiti con gianduia e nocciola

Per le ragazze più golose, per coloro che amano i Baci Perugina in tutte le loro varianti, ecco una bella idea: una confezione di Baci assortiti al gusto classico, latte e bianco. Lei impazzirà...

Scopri come acquistare i Baci perugina assortiti con gianduia e nocciola intera su Amazon a 6,30 euro

4. Per le ragazze che amano essere sorprese: Baci Parugina Autografi d'amore

Sorprendete la vostra partner con i Baci Perugina Autografi d'amore. In una confezione a cuore, troverà tanti baci fondenti con cuore di gianduia e nocciola intera e potrà leggere le frasi di Enrico Nigiotti feat. Mara Maionchi.

Scopri come acquistare i baci Perugina Autografi d'amore su Amazon a 12,50 euro

5. Per le tenerone: Baci Perugina Bianco ripieno di gianduia

Per le ragazze più tenere, quelle che amano essere coccolate e prese per la gola, i Baci più adatti sono quelli bianchi, ripieni di gianduia e con nocciola intera. Un gusto dolce, particolare, un bel contrasto tra cioccolato chiaro e scuro che le colpirà dritto al cuore.

Scopri come acquistare i baci Perugina Bianco con ripieno di Gianduia su Amazon a 6,45 euro