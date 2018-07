Le migliori tavolette di cioccolata vegana

Nessuno può rinunciare al dolce per eccellenza: la cioccolata! La cioccolata, oltre a fare bene se fondente, ci rende anche innegabilmente più felici. Anche chi è attento all’alimentazione e segue un regime alimentare vegano può trarre piacere da diversi tipi di cioccolato. Ecco quindi 4 tavolette di cioccolata vegane più un plus golosississimo.

1. Cioccolato crudo vegano 80% 70g BIO

Il cioccolato vegano non deve essere per forza extrafondente, però questo lo è! Si tratta di una barretta di cioccolato non solo vegana, ma cruda, realizzata a mano, bio e con ben l’80% di cacao. Perfetta se amate il cioccolato amaro.

2. Tavoletta di Cioccolato Crudo Fondente al 100% Bio

Tavoletta di cioccolato con il 100% di cacao, anche questa cruda e biologica, oltre che vegana. Data l’alta percentuale di cacao all’interno ve la consiglio più che altro per decorare i vostri dolci o per cucinare.

3. Cioccolato VEG Melagrana

Anche il cioccolato vegano può essere sfizioso e particolare. Questa tavoletta di cioccolata vegana ha all’interno gelatina di melagrana. Il gusto acidulo che si sposa perfettamente con il dolce della cioccoata.

4. ESTHECHOC 21TAV

Se volete fare un regalo al vostro partner o ad un amico che ha un’alimentazione vegana ecco quello che fa per voi! Una confezione molto chic che contiene 21 tavolette di cioccolato vegano.Scopri di più su Amazon

5. Probios Vegan Ciock Bianca

Non poteva mancare anche la cioccolata vegana bianca! Adatta per i più golosi e quelli che amano i gusti dolcissimi. Questa crema spalmabile al cioccolato bianco non solo è senza latte e vegana ma è anche senza glutine.

