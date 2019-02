Non solo Nutella, le creme spalmabili più golose in vendita online

La Nutella resta sempre la Nutella e non si discute, ma da qualche tempo a questa parte, sugli scaffali dei supermercati e, ancora di più, online sono comparse delle creme spalmabili altrettanto golose. Vi dice qualcosa 'Crema Pan di Stelle', 'Crema Rossana', 'Crema Gentilini', 'Crema M&M's'? Se già avete l'acquolina in bocca, continuate a leggere perché stiamo per darvi tutte le informazioni utili su queste leccornie al cioccolato.

Molte delle creme spalmabili citate prima sono acquistabili anche su Amazon, per concedersi un peccato di gola semplicemente con un click. Ecco 5 creme golose (anzi, golosissime) da provare al più presto:

Una crema che nasce dall'incontro tra la crema al cacao, le nocciole e la granella dei biscotti Pan di Stelle. Una pura leccornia, ideale per una colazione sostanziosa (magari quella della domenica), per una merenda tra amici, per farcire il pane, la crostata, la pizza in qualsiasi occasione.

Una crema a base di latte e fiocchi di cocco che ricorda alla perfezione il gusto della classica barretta Bounty. Una crema spalmabile per gli amanti del cocco, da mettere sul pane, su una fetta biscottata, sui biscotti.

Golosa è riduttivo. La crema spalmabile al gusto M&M's vi farà perdere la testa se adorate i confetti colorati ripieni di cioccolata. Si tratta di una crema con praline croccanti all'interno.

Una crema a base di latte e miele, con note vanigliate, dal sapore delicato, soffice da spalmare su una fetta di pane morbido, per una colazione o una merenda golosa e diversa dal solito.

5. Crema Rossana

Foto da Facebook @caramellerossana

La crema Rossana è l'ultima arrivata nel mondo delle creme spalmabili ispirate a caramelle, biscotti, merendine, cioccolata. E' una crema per il momento in vendita solo su Odstore, ma la cui distribuzione dovrebbe presto diffondersi anche nei supermercati, nei negozi di dolciumi e, probabilmente, anche su Amazon, dove sono già in vendita le storiche caramelle.