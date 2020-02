LactoJoy, le compresse di lattasi contro l'intolleranza al lattosio

L'intolleranza al lattosio è sicuramente una problematica che può causare diversi disagi: i latticini, infatti, si trovano praticamente ovunque, e non è sempre facile riuscire a evitarli. Inoltre, andare a cena da parenti e amici senza conoscere il menu spesso porta ad ansie o imbarazzo, o direttamente a una corsa in bagno a fine pasto.

Per fortuna c'è una soluzione: gli integratori di lattasi. L'intolleranza al lattosio, infatti, deriva dall'assenza dell'enzima lattasi, l'enzima responsabile dell’idrolisi del lattosio, ovvero della scissione di questo zucchero in due molecole (glucosio e galattosio) rendendolo digeribile.

Per gli intolleranti al lattosio esistono quindi degli integratori specifici, ovvero gli integratori di lattasi che, se assunti poco prima dell’ingestione degli alimenti contenenti lattosio, permettono una digestione regolare. Questi integratori non curano l’intolleranza al lattosio, ma sono utili per "lasciarci indenni" dagli strappi alla regola, o quando non sappiamo quello che stiamo per mangiare.

Le compresse di lattasi della LactoJoy sono un ottimo integratore per contrastare l'intolleranza al lattosio: donano rapido sollievo dai sintomi di questa intolleranza e aiutano lo stomaco grazie agli enzimi attivi presenti. Queste compresse, infatti, hanno un'altissima concentrazione di lattasi (14500 unità FCC), una formula ad azione istantanea e sono realizzate solo con ingredienti naturali (lattasi, amido di patata biologico, antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi). Inoltre, le compresse di LactoJoy sono prive di conservanti, additivi, parabeni ed allergeni.

È necessario assumere una compressa di LactoJoy poco prima di ingerire alimenti contenenti lattosio, ma si può aumentare la dose a seconda della quantità di lattosio contenuto nel pasto e del proprio grado di intolleranza: l'importante è non assumere più di 10 compresse al giorno. Queste ultime vanno masticate o ingerite intere e sono contenute in una confezione piccola, comoda e semplice da usare.

Scopri la confezione LactoJoy da 45 compresse in vendita su Amazon.it a 17,99€