Come cuocere le castagne: i consigli e gli accessori

Le castagne sono il frutto autunnale per eccellenza, quello che più di tutti dà vita a odori e ricordi di casa: un camino, il tepore familiare e le fredde domeniche pomeriggio sono il connubio perfetto per gustarle al meglio. E non c'è niente che richiami alla mente l'autunno come un bel sacchetto di caldarroste fumanti. L'ideale è avere un camino o una bella brace all'aperto, ma se, come tanti altri, non hai queste possibilità, puoi optare per diversi strumenti, comodi e pratici, per cuocere le tue castagne in casa. Ecco allora come procedere per cucinare le castagne in padella e ottenere delle ottime caldarroste!

Procedimento

Innanzitutto, dopo averle raccolte o acquistate, con un coltellino incidi le castagne di qualche centimetro, per evitare che scoppino durante la cottura. Per incidere la buccia delle castagne in modo veloce e sicuro la pinza taglia castagne Tescoma è l'ideale, grazie alla lama seghettata in acciaio inossidabile di alta qualità e alle solide impugnature in plastica resistente.

A questo punto, trasferisci le castagne nella padella, preferibilmente posta su uno spargifiamma, e cuoci a fiamma media per una trentina di minuti circa. Il metodo classico per cucinare le castagne sul fuoco prevede l'utilizzo di una padella forata. La padella per castagne De Buyer (diametro 28 cm) è una tradizionale padella per caldarroste, con piastra in acciaio e fori sul fondo. Si puo' tranquillamente usare sul fornello a gas tenendo la fiamma bassa e utilizzando uno spargifiamma.

Solitamente le castagne impiegano tra i 20 e i 30 minuti circa per cuocersi; ricordati comunque di girarle spesso, per favorire una cottura omogenea.

Metodi di cottura alternativi

In alternativa alla classica padella forata, esistono diversi strumenti per preparare le caldarroste in casa; tra tutti, abbiamo selezionato i due più efficienti ed apprezzati dagli utenti:

Non lasciarti ingannare dal nome: questo cuocipatate infatti, è perfetto per cucinare anche le castagne, così come tantissimi altri alimenti. Il cuocipatate con coperchio di Colì è realizzato specificatamente per la cottura senza acqua, abbrustolendo gli alimenti esternamente e lasciandoli morbidi all'interno. Per preparare delle ottime caldarroste, basterà lavarle, asciugarle e poi trasferirle nella padella, coprendo con il coperchio e cucinandole a fiamma bassa. Realizzato in ceramica smaltata atossica e totalmente priva di piombo e metalli pensati, il cuocipatate di Colì è un prodotto 100% made in Italy, può essere utilizzato in forno (temperatura massima 250°c), nel forno microonde, su fiamma e su piastra elettrica, e può essere lavato in lavastoviglie. Per conservare il prodotto al meglio, ricordati sempre di evitare di sottoporlo a shock termici e di utilizzare uno spargifiamma sui fornelli,

Realizzato in acciaio inox e semplice da utilizzare, il cuoci castagne elettrico Marroniofen di Stockli ti permette di cuocere una grande quantità di castagne in modo veloce, cuocendole in modo ottimale e completamente omogeneo. Marroniofen può cuocere circa 500 g di castagne per volta, non crea fumo né odore in casa e mantiene umide le castagne durante la cottura, facendole risultare morbide una volta pronte ed evitando che si secchino. Basterà disporre le castagne sul comodo cestello forato, coprirle con il coperchio e accendere il cuoci castagne elettrico per ottenere, in circa 20 minuti, castagne cotte come sul camino.

Il cuoci castagne elettrico Marroniofen di Stockli può essere usato per la cottura di molti altri alimenti, tra cui le patate al cartoccio, e nella confezione troverai, oltre alle istruzioni d'uso, anche un piccolo ricettario.

Trucchi e consigli