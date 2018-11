Degusta Box, il food box di prodotti di qualità che ti arriva direttamente a casa (lo abbiamo provato!)

Di recente ci siamo imbattuti in una Degusta Box. Di cosa si tratta? Di un 'food box', un pacco pieno di cibo e bevande che può arrivare, ogni mese, a casa tua, tramite un servizio di abbonamento.

Una scatola di cartone al cui interno si trovano dai 9 ai 14 prodotti, tutti a sorpresa. Degusta Box, infatti, seleziona, di mese in mese, prodotti dei grandi marchi, alcuni dei quali sono completamente nuovi sul mercato.

Degusta Box, come funziona e quanto costa

Il primo mese l’ordine di una Degusta Box – che può essere fatto direttamente online – ha un costo di 9,99 euro, per i mesi successivi di 15,99 euro. Tenete conto che il valore reale dei prodotti contenuti nella box equivale a circa 22-26 euro. Dunque, di mese in mese, si ha un buon risparmio a una condizione però: non essere a conoscenza, di ciò che il pacco mensile contiene.

La Degusta Box di novembre

Vi portiamo un esempio concreto della Degusta Box che abbiamo ricevuto a casa: quella relativa al mese di novembre, già a tema natalizio. Al suo interno abbiamo trovato i seguenti prodotti:

Agromonte salsa pronta di ciliegino Agromonte

OraSì crema riso da montare

Coppini Arte Olearia olio extra vergine Il Frutto

Rio Mare filetti di sardine

Pellini Top (Macinato per moka)

Nonna Anita preparato per Crema Tiramisù

Asolo Dolce Goose di Pasta sfiglia

Snatt’s bastoncini con semi di girasole

Loacker cioccolato napolitaner e Dark Creme

Ogni mese, inoltre, Degusta Box presenta il suo ‘Prodotto del mese’ che, per novembre è stato Estathè.

Il Natale di Degusta Box

In vista del Natale, Degusta Box ha lanciato il contest ‘Regala una Degusta Box’. Per partecipare basta dedicare una box a una persona speciale: le 3 dediche più belle saranno premiate con 3 box in omaggio da regalare a Natale.

Il nostro parere

Abbiamo trovato divertente la nostra esperienza con ‘Degusta Box’. Aprire un pacco di solo cose buone, senza sapere cosa trovare al suo interno, ha risvegliato la nostra curiosità. Provando i prodotti li abbiamo trovati tutti di qualità e riteniamo che sia anche un’idea sfiziosa da poter mettere sotto l’albero per amici e parenti.

L’unica pecca è che nel pacco potrebbero arrivare prodotti non di proprio gradimento, ma in fondo il bello di Degusta Box è proprio l’effetto sorpresa!

