5 strumenti per decorare i dolci

Realizzare dolci è una delle atività e degli hobby più gratificanti che ci siano... soprattutto se poi siete anche voi a gustarvi il dolce! Non sempre però abbiamo a disponizione l'attrezzatura giusta per realizzare dei dolci belli oltre che buoni. Ecco quindi i nostri consigli sui migliori strumenti per decorare i dolci!

1. Kitchen Craft Master Class Deluxe

Un prodotto professionale che potrebbe dare quel tocco in più ai vostri dolci fatti in casa! Si tratta di una fiamma ossidrica di cucina, professionale ma a buon prezzo. Con questo strumento le vostre crème brûlée saranno da leccarsi i baffi. Inoltre è utile per un'infinità di cotture, non solo dei dolci.

2. EURO TINS teglia per dolce Esagonale

Volete dare una forma diversa ai vostri dolci? Per dare un tocco di originalità e variare le solite forme tonde delle torte potete acquistare questa teglia per dolci esagonale. Vi sorprenderà quanto semplicemente cambiando la forma il vostro dolce sarà più bello!

3. Set da 7 Pezzi Stampo Forma di Silicone

Se avete in programma la festa di vostro figlio o del vostro nipotino questi stampi di silicone sono quello che fa per voi! Le forme dei robot faranno impazzire i più piccoli. Questi stampi di silicone sono utili per realizzare sia dei cioccolatini che dei cake pop.

4. Dekool 27 in 1 Set Beccucci Sac a Poche

La sac a poche è uno di quegli strumenti da pasticceria che si deve imparare ad usare se si vogliono farce e decorazioni da veri professionisti. Ecco quindi un set davvero completo con ben 27 beccucci diversi, di ogni forma e dimensione.

5. Ice Cream Van Stand With 12 Paper

Volete presentare il vostro dolce in maniera strabiliante? Questa decorazione per dolci è quello che fa al caso vostro! Un vassoio per cupcake o muffin davvero delizioso, talmente tanto che verrebbe voglia di guardarlo piuttosto che di addentare i dolcetti. Perfetto se avete in programma un buffet con un angolo dedicato al dolce.

