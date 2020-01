Biscocrema Pan di Stelle, la nuova magica golosità della Mulino Bianco

Presentati in anteprima a Novembre 2019, sono finalmente disponibili in commercio i Biscocrema Pan di Stelle: infatti, dalla metà di Gennaio invaderanno gli scaffali della maggior parte di supermercati e alimentari, ma si possono già trovare in vendita nella catena di supermercati "Esselunga" a Milano ed in altre città del settentrione e su Amazon.it.

I Biscocrema sono "un'estensione" dei classici Pan di Stelle in versione ancora più golosa: biscotti al cacao e nocciole 100% italiane con un cuore di Crema Pan di Stelle (crema alla nocciola e cacao con granella di Pan di Stelle) racchiuso da una copertura di cioccolato e una stella di crema al latte.

Inoltre, perfettamente in linea con i valori dell'azienda che puntano tutto sull'attenzione alla qualità degli ingredienti, al profilo nutrizionale e all’impatto delle filiere su ambiente e comunità, i Biscocrema Pan di Stelle sono realizzati con nocciole e latte 100% italiani, hanno pack progettati per il riciclo e sono privi di coloranti, grassi idrogenati, additivi conservanti e olio di palma, sostituito da olio di girasole proveniente da filiera sostenibile al 70% e che salirà al 100% il prossimo anno.

