Galbusera, biscotti buoni e salutari per una colazione amica della linea

A colazione o per il tea time del pomeriggio, i biscotti non possono mancare, ma spesso sono pieni di burro, grassi e dopo averli mangiati ci sentiamo in colpa. Questo non accade, però, se parliamo di Galbusera. Il noto caseificio, i cui prodotti sono facilmente reperibili nella maggior parte dei supermercati, ha una filosofia al suo interno, chiamata ‘Percorso salute’.

Dalla Valtellina, questi biscotti (e tutti gli altri prodotti Galbusera: crackers, grissini, etc.) vengono prodotti con le migliori materie prime, per poi arrivare sulla tavola di tutti gli italiani. Anche su Amazon è possibile trovare una vasta vetrina di biscotti Galbusera e acquistarli a prezzi molto convenienti.

Ecco 5 biscotti con i quali rendere più buona (senza rimorsi) la vostra pausa dolce:

1. Biscotti Galbusera 'Buon Per Tutti'

La linea Buon per tutti propone dei biscotti realizzati con farine di legumi (fonte di Omega3), al 100 per cento biologici, primi di olio di palma, contenenti il 90% di proteine in più rispetto ai normali biscotti. Buoni, per tutti, è disponibili in confezioni da 24 biscotti.

2. Biscotti Galbusera ‘Ricchi di fibre’

Per chi vuole fare il pieno di fibre, Galbusera propone la linea ‘Ricchi di fibre’ che si dirama in diversi tipi di biscotti: c’è il Saraceno (frollino integrale con gocce di cioccolato), il Turco (con farina di Tipo 2 poco raffinata), il ColCuore (ricco di fibre e con grani antichi), per poi finire con i VitaGì (con gocce di cioccolato e ricchi di magnesio, potassio e zinco).

3. Biscotti Galbusera ‘Riso su Riso’

Se amate i biscotti croccanti, la linea ‘Riso su Riso’ è la più consigliata. Si tratta di biscotti ricchi di fibre, realizzati con 5 cereali e rico croccante e poi completati con l’aggiunta di frutta o di cacao.

4. Biscotti Galbusera ‘Buoni Così’

Si chiama Buoni Così la linea senza zuccheri aggiunti, quella che anche nutrizionisti e dietologi, spesso, inseriscono nelle diete dei pazienti. Si tratta comunque di biscotti buoni, in versioni semplici e farcite, amici della linea e leggeri.

5. Biscotti Galbusera ‘Zero Grano’

Chiudiamo con una linea di biscotti che Galbusera ha pensato per gli intolleranti al glutine e i celiaci, ma che, in verità, è buona per tutti. Si tratta dei biscotti ‘Zero Grano’, disponibili in tantissime versioni (con miele millefiori, panna e cacao, cacao e nocciole, cacao e crema alla vaniglia.

