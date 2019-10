I biscotti alla Nutella: la novità Ferrero tutta da scoprire

L'attesa è quasi finita, stanno per arrivare in Italia i biscotti che tutti aspettavano: i Nutella Biscuits saranno nei supermercati italiani a novembre 2019 e saranno una meravigliosa scoperta.

L’impasto del biscotto è realizzato con la farina di frumento e lo zucchero di canna che garantiscono croccantezza e friabilità e all'interno è presente la crema spalmabile alla nocciola, nata nel 1946 dalle mani di Pietro Ferrero. I Nutella Biscuits saranno distribuiti in un pratico sacchetto richiudibile da 304 grammi (22 biscotti).

Il biscotto in questi giorni è presentato a Casa Nutella e fino al 31 ottobre in piazza Gae Aulenti a Milano sarà possibile degustarlo in anteprima assoluta.

Per chi intanto volesse provare questa specialità, può acquistarla online qui.