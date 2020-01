Le migliori composte e confetture biologiche

La marmellata è un alimento amatissimo, capace di accompagnare colazioni, spuntini e pasti principali: dall'iniziare la giornata con un fetta di pane e marmellata, un rito che accomuna tantissime persone, all'abbinamento con formaggi e taglieri fino ad essere base cremosa di torte e biscotti, i suoi utilizzi sono davvero tantissimi.

Non tutti sanno, però, che il termine marmellata è utilizzato erroneamente per identificare tutti i prodotti di frutta spalmabile, che in realtà si distinguono in composta, marmellata e confettura:

la marmellata è un prodotto a base di agrumi (ne deve avere almeno il 20%) e con almeno il 45% di zuccheri totali,

un prodotto con almeno il 35% di frutta (di qualunque tipologia) e almeno il 45% di zuccheri totali, la composta, infine, è un prodotto ad altissima concentrazione di frutta, zero zuccheri aggiunti e pochissimi additivi (ne sono consentiti solo 4 tipi).

Inoltre, sempre più frequentemente i consumatori sono alla ricerca di prodotti biologici e naturali, che favoriscono la sostenibilità, rispettano il ciclo naturale della terra e garantiscono un’alimentazione sana e di qualità dai sapori autentici. Ma cosa distingue un prodotto biologico?

Un prodotto è biologico se deriva da agricoltura biologica, un sistema di produzione che sfrutta la naturale fertilità del suolo senza mai utilizzare, in nessuna delle sue fasi, l’uso di sostanze chimiche, come diserbanti, pesticidi e insetticidi di sintesi. Inoltre, vengono utilizzati concimi naturali (come il letame e il compost organico), è bandito l’uso di coloranti, conservanti, additivi di sintesi e procedimenti di conservazione e il terreno di coltivazione deve essere anch’esso privo di qualunque sostanza chimica da almeno tre anni, motivo per il quale viene sottoposto a rigidi controlli di sicurezza.

Abbiamo quindi selezionato le 5 migliori composte, marmellate e confetture, tutte biologiche e naturali, che trovi in vendita su Amazon.it: scoprile subito!

Dalla consistenza morbida ma corposa, la composta marcata Sarchio è un prodotto biologico (certificato bio CCPB) e privo di zuccheri aggiunti, che racchiude tutta la naturalità e il sapore della frutta fresca. Realizzata con mirtilli neri selvatici (55%) e succo di mela, questa composta è lavorata artigianalmente per garantire il sapore genuino e la cremosa consistenza tipica delle confetture fatte in casa, con un gusto che si caratterizza per il giusto mix tra dolcezza e lieve asprezza dei veri mirtilli di bosco.

Ingredienti: mirtilli neri selvatici biologici, succo d’uva concentrato biologico, gelificante: pectina; correttore di acidità: acido citrico.

Scopri la confezione da 3 composte in vendita su Amazon.it a 11,29€

Le composte di Alpis sono perfette per chi ama cambiare e provare gusti sempre diversi; alla fragola, ai frutti di bosco, all'albicocca e ai mirtilli neri, queste 4 composte di altissima qualità sono tutte certificate biologiche (certificato bio CCPB), realizzate con l'80% di frutta e prive di conservanti e zuccheri aggiunti. La bassissima presenza di zuccheri, inoltre, le rende adatte anche per chi soffre di diabete (anche se sempre con parsimonia). Ricche di frutta, buone e con pochissime calorie, sono davvero un prodotto gustoso e di qualità.

Ingredienti: Fragole: Fragole biologiche 80%, dolcificante biologico eritritolo, succo di limone biologico, gelificante: pectina -Frutti di bosco: Fragole biologiche, more biologiche, lamponi biologiche 80%, dolcificante biologico eritritolo, succo di limone biologico, gelificante: pectina - Albicocche: Albicocche biologiche 80%, dolcificante biologico eritritolo, succo di limone biologico, gelificante: pectina - Mirtilli neri: Mirtilli neri biologiche 80%, dolcificante biologico eritritolo, succo di limone biologico, gelificante: pectina.

Scopri il set Alpis in vendita su Amazon.it a 18,99€

La confettura di Cibocrudo è un prodotto 100% italiano e biologico di altissima qualità, realizzato unicamente con susine biologiche, la cui polpa viene concentrata in modo naturale, senza zuccheri aggiunti e senza l’utilizzo di pectina o altri addensanti. Le susine sono coltivate nelle terre emiliane da un'azienda agricola che utilizza esclusivamente sistemi biologici, nel pieno rispetto della natura, e i cui alberi sono irrigati con il sistema a “microgoccia”, per una gestione razionale anche dell’acqua; inoltre, tutte le susine vengono raccolte a mano, nel giusto momento di maturazione, selezionate attentamente e cotte a basse temperature (massimo 60°C), così da mantenere al meglio i principi attivi della frutta ed i loro benefici.

Ingredienti: 100% susine biologiche

Scoprila in vendita su Amazon.it a 4,90€

Il Cuordifrutta di Sottolestelle è una gustosa composta a base di mele cotogne da agricoltura biologica. Dalla consistenza vellutata e morbida, questa composta è realizzata con frutta fresca selezionata, coltivata secondo i dettami dell'agricoltura biologica, e priva di zuccheri aggiunti, coloranti e aromi artificiali. Inoltre, è l'ideale da spalmare su pane e fette biscottate o per farcire gustosi dolci, caratterizzandosi per l'ottimo sapore genuino e il mix perfetto tra dolcezza e asperità.

Ingredienti: mele cotogne 70%, sciroppo d'agave 27,7%, gelificante: pectina, correttore di acidità: acido citrico.

Scopri il set da 6 confezioni in vendita su Amazon.it a 24,07€

Quella di Probios è una composta realizzata con un'altissima percentuale di arance italiane biologiche di prima qualità e priva di zuccheri e pectina aggiunta. Dal sapore naturale, ricco e gradevolmente fresco, questa marmellata è dolcificata con solo succo di frutta e purea di mele e garantita senza glutine. Perfetta da spalmare su fette biscottate, gallette e fette di pane tostato, come anche per farcire crostate e torte, ha una consistenza cremosa, un sapore leggermente acidulo e un delizioso retrogusto amaro.

Ingredienti: arance biologiche con scorza a pezzi (60g x 100g), succo d'uva biologico concentrato 30%, purea di mela biologica concentrata 20%.

Scopri il set da 6 confezioni in vendita su Amazon.it a 36,58€