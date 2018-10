Pancakes fatti in casa: come prepararli in modo semplice e veloce

I pancakes sono un dolce firmato USA, tipico dell’american breakfast. Buoni da mangiare, semplici da preparare e da condire con frutta fresca, toppings, sciroppo d’acero e tanto altro ancora. Prepararli in casa è un gioco da ragazzi e sono perfetti se si vuole organizzare una sostanziosa merenda o un brunch nel weekend senza utilizzare planetaria o altri particolari strumenti.

Gli ingredienti dei pancakes realizzati a regola d’arte sono zucchero, farina, lievito e sale; da parte vanno sbattuti uovo, latte e olio, poi le frittelle vanno cotte nell’apposita padella fino al raggiungimento di quel colore leggermente dorato, sovrapposte e condite a piacimento. Per rendere il tutto più autentico e più buono, però, ci sono dei preparati, degli sciroppi particolari da avere assolutamente.

Anche Amazon viene in nostro aiuto, in questo caso, proponendoci dei prodotti indispensabili a portata di un click. Scopriamoli insieme:

1. Preparato per pancake di MapleFarm

Partiamo con un preparato biologico per la preparazione di 40 pancakes soffici, leggeri, come la tradizione americana comanda. A questo preparato basta aggiungere 1 uovo e 300ml di latte. All’interno della confezione di cartone, si trova un sacchetto da 500g contenente il preparato biologico senza Ogm e aromatizzanti artificiali.

Scopri di più su Amazon a 7,75 euro

2. Bisquick preparato per pancake

In alternativa c’è anche il preparato per pancake Bisquick, a base di farina, amido di mais, destrosio, olio di semi di soia, zucchero e altri ingredienti. Una scelta apprezzata dai clienti per preparare in poco tempo il tipico dolce americano.

Scopri di più su Amazon a 7,96 euro

3. Sciroppo d’acero di Maple Farm

Per guarnire i pancake lo sciroppo d’acero non può mancare e Maple Farm ne propone un tipo puro, canadere, naturale, privo di conservanti e aromatizzanti. Si tratta di uno sciroppo che si presenta molto elegantemente, in una bottiglia tradizionale di vetro con tappo a vite (ideale anche da regalare), prodotto e imbottigliato in Canada. E’ uno sciroppo d’acero di Grado A (ossia della migliore qualità).

Scopri di più su Amazon a 8,75 euro

4. Preparato per pancakes proteici alla Mela e cannella

Per dare un tocco personalizzato, dolce, diverso e per rendere più proteico il pancake, esistono dei preparati aromatizzati di facile preparazione: si tratta dei preparati proteici Oat. C’è quello Mela e cannella, ma anche quello al cocco, al biscotto, ai mirtilli e tanti altri gusti per soddisfare un po’ tutte le esigenze e tutti i gusti.

Scopri di più su Amazon a 29,90 euro

5. Nonna Anita topping ai frutti di bosco

Se allo sciroppo d’acero di vuole sostituire o unire un sapore fruttato, un topping ai frutti di bosco può essere un’alternativa ai mirtilli o alle more surgelate che, spesso, mancano nel frizzer. Nonna Anita propone un topping ai frutti di bosco senza glutine, né olio di palma, né grassi idrogenati, made in Italy.

Scopri di più su Amazon a 11,40 per 3 confezioni