Le migliori planetarie per essere dei veri pasticceri

La planetaria è un'attrezzatura fondamentale nel mondo della pasticcieria. Sia che tu sia un pasticciere, sia che tu sia uno a cui piace letteralmente mettere le mani in pasta… ecco le 5 migliori planetarie che puoi trovare su Amazon per sentirti davvero un professionista.

1. Kenwood KMX750RD kMix Impastatrice Planetaria

La nostra prima scelta come planetaria è questo modello di Kenwood in rosso fiammante. Un’ottima planetaria con una potenza di 1000W e un rapporto qualità davvero ottimo. Perfetta se vuoi iniziare a realizzare dolci da professionista, con un’attrezzatura professionale e ad un prezzo accessibile.

2. Kenwood KM242 Prospero Impastatrice Planetaria

La seconda planetaria che abbiamo selezionato tra le migliori è sempre di Kenwood. Ha un motore leggermente meno potente, da 900W, e un design più minimal. Un ottimo prodotto entry level per chi vuole essere pasticciere, ma pur sempre amatoriale.

3. Master Digital KM811 - Impastatrice Planetaria

Se cerchi qualcosa di davvero economico questa planetaria è quello che fa al caso tuo! L’offerta più economica ma al tempo stesso affidabile e funzionale. Oltre ad essere planetaria è anche un tritacarne e frullatore!

4. Kenwood KCC9060S Impastatrice Planetaria

Se sei invece alla ricerca di un prodotto top di gamma questa planetaria di Kenwood è tutto quello che cerchi. Un prezzo elevato ma caratteristiche assolutamente più che professionali. Le caratteristiche tecniche? 1500W di potenza, 6.7 litri di capienza e ben 24 programmi automatici professionali per aiutarti nella preparazione delle tue ricette.

5. Ariete 1588 Impastatore Vintage

Vuoi esporre la tua planetaria in cucina e ami il sapore vintage? Questa planetaria di Ariete unisce la qualità di un brand conosciuto e professionale, al design e la bellezza estetica di un prodotto vintage.

