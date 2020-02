Carnevale: la ricetta per preparare le chiacchiere al forno, fritte e ripiene

Le chiacchiere sono il dolce di Carnevale più preparato e conosciuto in Italia; il loro nome varia da regione a regione ( frappe , cenci, chiacchiere, cròstoli, bugie, galani, ecc...), così come anche la loro preparazione, e, tradizionalmente, accompagnano le altrettanto famose castagnole. La variante più conosciuta delle chiacchiere di Carnevale è indubbiamente quella fritta e cosparsa di zucchero a velo, ma queste sfoglie croccanti e delicate possono anche essere rese più leggere e " dietetiche " con la cottura al forno , o ancora più golose nella versione ripiena . Se anche tu sei amante di questo iconico dolce di Carnevale , puoi provare a prepararlo a casa tua seguendo questa ricetta facile e veloce. Fritte, al forno o ripiene : tu quale scegli?

Today Best raccoglie e giudica in maniera indipendente il meglio dei prodotti di ogni categoria. In alcuni casi possono esserci accordi che garantiscono a Today delle commissioni sulle vendite senza alcuna variazione sul prezzo finale per l'utente.