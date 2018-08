5 snack golosi ma sani: le alternative da portare sempre con sè

Molte volte abbiamo un improvviso attacco di fame e niente di buono e sano da sgranocchiare. Non sempre quando si è fuori casa è facile seguire un’alimentazione corretta, sana e healthy, ma con questi snack dolci sarà tutto più semplice. Abbiamo selezionato per voi i migliori 5 snack dolci sani e healthy da acquistare su Amazon!

1. ROO 'BAR Barretta con superfoods

Si parla spesso di superfoods, si tratta di alimenti naturali che hanno caratteristiche particolarmente nutrienti e benefiche per il nostro organismo. Queste barrette sono realizzate proprio con i nostri amati superfood. Sono un concentrato di gusto, benefici e forza perfetto come spuntino nelle giornate più frenetiche!

2. Gaia Bioalimenti Crostatina All'Albicocca

La classica crostatina all’albicocca ma in una versione bio, che è sicuramente più healty di quelle che possiamo trovare nella grande distribuzione. Perfetta anche come snack sano per i più piccoli!

3. Probios Farro Strudel al Mirtillo

Lo strudel con farro e mirtillo è lo snack perfetto per quando non si vuole rinunciare al dolce ma senza sensi di colpa verso la propria alimentazione sana. Un dolce bio e con farine integrali buonissimo!

4. Misura Plumcake Preparati con Yogurt senza Zuccheri Aggiunti

Un’ottima alternativa alle classiche merendine confezionate. I plumcake di Misura sono soffici, realizzati con yogurt e senza zuccheri aggiunti… proprio per questo sono adatti veramente a tutti!

5. Fit BAR Premium Snack BIO

Uno snack dolce, sano ed healthy perfetto anche per chi ama praticare sport. Una barretta ricca di ingredienti buoni, come la frutta disidratata, vegana, bio, senza zuccheri aggiunti e molto nutriente. Oltre a tutti questi benefici è anche buonissima!

