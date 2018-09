Dolci a base di verdura: la nuova tendenza spopola nelle pasticcerie

Chi non ha mai provato un'ottima torta di carote? Usare la verdura come ingrediente principale per preparare i dolci, fa parte della tradizione culinaria italiana, che si è rivelata una variante più salutare rispetto ai prodotti usati per i classici dessert.

Carote, zucchine, melanzane ( come quelle al cioccolato servite nella Costiera Amalfitana e in quella Sorrentina) possono diventare ingredienti ottimi per preparare muffin, crostate e cupcake.

I dolci alle verdure sono un'alternativa molto apprezzata dai salutisti e dalle mamme che vogliono far entrare nell'alimentazione dei piccoli, i sapori della terra.

Anche i grandi chef si sono lasciati conquistare da questa tendenza ed hanno inserito nei lorò menù stellati, ricette insolite a base vegetale.

Adesso non ci resta che sperimentare qualche nuova ricetta!!!