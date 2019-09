Set di 6 infusori per aromatizzare il tuo gin tonic in un istante

Il gin tonic è un long drink conosciutissimo in tutto il mondo, semplice e allo stesso tempo buono. Perfetto in qualsiasi momento, anche come aperitivo, si prepara direttamente in un bicchiere (un highball) pieno di ghiaccio, versando la quantità desiderata di gin a cui si aggiunge acqua tonica e una fetta di limone.

La ricetta del gin tonic nasce nel 1700, nei circoli degli Ufficiali dell’Impero Britannico presenti in India; la sua invenzione si deve ai vari tentativi di rendere più bevibile l’estratto della Cinchona officinalis (china), da cui si estrae il chinino, utile per combattere la febbre malarica: ogni soldato aveva diritto ad una dose di gin, cui si aggiungeva acqua e ghiaccio per abbassare la temperatura corporea.

Il set di aromi per gin tonic di Té tonic experience è la scelta migliore per gli amanti di questo long drink che, allo stesso tempo, amano sperimentare nuovi sapori.

Questo set, infatti, contiene 6 preparati per aromatizzare il gin, ognuno con un gusto diverso dall’altro, che ti permetteranno di creare in pochissimo tempo cocktail originali: basterà immergere l’infusore nel gin per qualche minuto (proprio come una classica tea bag), prima di aggiungere la tonica, e un aroma avvolgente renderà il tuo cocktail unico.

Ogni bustina può essere utilizzata 2 volte, e nella confezione sono presenti 6 diversi aromi: Red Passion, Rose Jasmin, Green Fresh, Yellow Citric, Orange Energy & White Essential. Estratti e infusioni sono 100% naturali e organici e non contengono colori artificiali, additivi e conservanti. L'idea è veramente originale e il set è curatissimo anche nel packaging, sobrio ed elegante; inoltre, ogni infusore è confezionato singolarmente in bustine piramidali trasparenti.

Puoi trovare il set di 6 infusori per gin tonic in vendita su Amazon.it a soli 9,95 €: approfittane subito!

