Setas Meli, il kit per coltivare in casa i funghi Champignon

Coltivare funghi in casa può rivelarsi un’ottima idea: è facile e divertente ed è un’attività che può coinvolgere con successo anche i bambini; inoltre, introdurre regolarmente funghi freschi nella propria dieta è un vero toccasana: poveri in grassi e calorie ma ricchi di fibre, i funghi contengono un alto livello di potassio.

Se hai poco tempo e spazio a disposizione, puoi provare ad utilizzare quei praticissimi kit che consentono di coltivare funghi in casa senza sporcare, evitando il tipico odore di muffa ed in modo più veloce rispetto al classico metodo della cassetta, per cui sono necessarie circa 3 settimane di attesa.

Grazie al kit di coltivazione di funghi Portobello marcato Setas Meli, coltivare funghi di alta qualità in casa non è mai stato così facile; la confezione del kit è impermeabilizzata, così da evitare perdite o versamenti, e contiene tutto il necessario per la coltivazione: del substrato inoculato, una sacca di torba e uno spruzzatore. Inoltre, la coltivazione dei Portobello con questo set è davvero veloce: seguendo le istruzioni, in circa 10-15 giorni potrai goderti i tuoi funghi!

I Portobello sono una varietà dei funghi Champignon, ed hanno numerosi pregi nutritivi: a fronte di pochissime calorie (appena 20 kcal per 100 gr) contengono una buona dose di proteine, mentre i carboidrati sono per lo più costituiti da fibra alimentare, importante per garantire non solo il benessere intestinale ma anche per favorire il senso di sazietà, regolare l’assorbimento di zuccheri e colesterolo. Hanno pochi grassi, una buona concentrazione di vitamine del gruppo B e D, e di zinco, fosforo e potassio. Inoltre, è stato provato come un singolo fungo Portobello riesca a fornire circa il 21% delle “scorte” di selenio giornaliere raccomandate.

In cucina questi funghi sono estremamente versatili: possono essere gustati crudi, saltati in padella, cotti al vapore oppure diventare un gustoso condimento per ripieni e primi piatti. Il kit di auto-coltivazione Setas Meli è interamente realizzato da componenti naturali, è riciclabile e, una volta che avrai raccolto tutta la produzione, potrai riutilizzare il substrato come fertilizzante di alta qualità per piante e giardini.

Il kit di coltivazione di funghi Portobello marcato Setas Meli è in vendita su Amazon.it a 23,90 €. Provalo subito!

