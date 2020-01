Contro la noia ecco il kit di ortaggi stravaganti di Plant Theatre

Quello di Plant Theatre è un kit completo, perfetto da regalarsi o da regalare, soprattutto per chi ha il pollice verde, per chi ama mangiare prodotti biologici a km 0 (e cosa c'è di più vicino del giardino di casa?) ma anche per chi ama sperimentare odori e sapori nuovi.

Il kit contiene 5 diverse varietà di semi di ortaggi, tutte davvero particolari:

semi di carote viola - con il 22% in meno di zuccheri e 4 volte più ricche di antiossidanti rispetto alle carote arancioni. Una curiosità: le carote in origine erano proprio viola, fino a quando gli olandesi, nel XVI-XVII secolo, arrivarono a cambiarne il colore in onore della dinastia degli Orange. Inoltre, in Italia, possono essere prodotte per 12 mesi l'anno.

Inoltre, all'interno del kit di Plant Theatre troverai anche tutti i consigli per la semina e la coltivazione e tutto l’occorrente per iniziare la coltivazione di questi particolarissimi ortaggi:

5 vasetti di torba,

5 blocchi di torba che si espandono appena bagnati,

5 segna-piante.

Potrai utilizzare i vasetti per il primo periodo della crescita (il processo di germinazione) per poi travasare le piantine nel terreno una volta germogliate: in circa due mesi potrai ammirare un orto multicolore e ravvivare i tuoi piatti con questi ortaggi coloratissimi.

Dal packaging accattivante, il kit ortaggi stravaganti di Plant Theatre è quindi un prodotto completo di tutto il necessario per la coltivazione di 5 ortaggi particolari e insoliti e un'idea regalo originale e di grande effetto, perfetta per gli amanti del giardinaggio.

Scoprilo su Amazon.it a 16,99€