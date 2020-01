Green Cube, il kit per la semina dei peperoncini

Il peperoncino è una pianta della famiglia delle Solanaceae, diffusa e coltivata in tutto il mondo. Di provenienza prettamente tropicale, viene coltivata nei paesi dal clima mediterraneo stagionalmente, con l’arrivo delle giornate più lunghe e più calde.

Originaria delle Americhe infatti, questa pianta necessita di molta luce e abbondante acqua, ma soprattutto di una certa attenzione e accuratezza nelle fasi di crescita e di sviluppo. Durante queste fasi, è bene proteggere la pianta del peperoncino in un ambiente chiuso e poco soggetto a cambi climatici, possibilmente ad una temperatura compresa tra i 24 e i 30 gradi: per acquisire la robustezza adeguata infatti, è bene non esporla a stress come il caldo eccessivo o alle gelate notturne.

In Italia, proprio per queste particolari necessità climatiche, il periodo migliore per la semina va da gennaio/febbraio (generalmente nel Sud Italia) fino a fine marzo (Italia settentrionale), mentre la maturazione differisce a seconda della varietà di peperoncino che si sta coltivando: da un minimo di due mesi fino anche a più di 4 mesi per l’Habanero bianco. Inoltre, anche la bacca che la pianta produce varia notevolmente in dimensioni, colori e forme, che ne identificano e caratterizzano in modo inequivocabile la specie a cui appartiene.

Il kit per la semina di peperoncini Green Cube è l'ideale per chiunque desideri cimentarsi nella coltivazione di questa pianta, come anche per chi ama cucinare utilizzando ingredienti freschissimi, appena colti; completo di tutto l'occorrente per coltivare e produrre degli ottimi peperoncini piccanti, al suo interno troverai:

circa 15 semi o più di 5 diverse varietà di peperoncino piccante (Tabasco, Cayenna, Paprika Yellow, Habanero Orange, Guardincielo), di primissima qualità, freschissimi e ad altissima germinabilità;

o più di 5 diverse varietà di (Tabasco, Cayenna, Paprika Yellow, Habanero Orange, Guardincielo), di primissima qualità, freschissimi e ad altissima germinabilità; 5 vasetti in torba di sfagno pressata biodegradabile al 100%;

5 dischi da semina in torba di sfagno disidratata biodegradabile al 100%;

in torba di sfagno disidratata biodegradabile al 100%; 5 palette segna-piante;

istruzioni per la semina e la coltivazione dettagliatamente illustrate, sia in lingua italiana che inglese, e delle schede botaniche che descrivono le peculiarità di ogni varietà di peperoncino presente nel kit, anch'esse in lingua italiana ed inglese.

Ricorda di fare attenzione a riempire i vasetti con della terra non troppo umida e di piantare il seme a non più di un centimetro di profondità e con almeno mezzo centimetro di torba in superficie. Puoi provare anche questo piccolo trucco: riponi un seme all'interno di carta assorbente umida e, nel momento in cui emergerà la radichetta, trasporta il seme nel terriccio predisposto come detto in precedenza.

Dal packaging ricercato, originale e coloratissimo, Green Cube (dimensioni 10x10x10 cm) è 100% made in Italy in ogni sua parte, progettata e realizzato da un team di botanici con più di dieci anni di esperienza nel settore delle sementi per la germinazione: scoprilo in vendita su Amazon.it a soli 18,90 €.

Scopri di più su Amazon.it