Latte vegetale: le 5 migliori alternative al latte vaccino

Il latte di farro è un latte vegetale ricco di proteine ed al tempo stesso leggero. La versione Matt è inoltre anche biologica. Un latte vegetale perfetto per chi non vuole esagerare con i grassi!

Da qualche anno a questa parte si è sempre più diffuso il consumo del latte vegetale come sostituto e alternativa al classico latte vaccino. Esistono in commercio davvero tanti tipi di latte vegetale, oggi abbiamo scelto per voi i 5 migliori !