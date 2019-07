Gli amari ghiacciati perfetti per l’estate

L’amaro è una liquore molto forte, che si contraddistingue per il sapore amaro, fresco e speziato. Inoltre, per essere definito tale, deve avere una gradazione minima pari al 15% e mai al di sotto.

Questo liquore viene ottenuto attraverso un processo di macerazione, tramite l’aggiunta di aromi e erbe o mediante distillazione, e viene solitamente servito a fine pasto, sia per la capacità di favorire la digestione, sia per il sapore fresco e gradevole.

Per rinfrescare queste calde serate estive, ecco 4 amari perfetti per essere consumati ghiacciati e che puoi trovare su Amazon.it a ottimi prezzi!

La ricetta di questo liquore abruzzese di fama secolare e dal caratteristico colore verde, si ispira all’infusione di erbe di montagna in vino e miele utilizzata dai frati benedettini che nel 1100 fondarono l’Abbazia di San Clemente a Casauria.

Il Centerba nasce da un mix di erbe aromatiche e selvatiche e spezie pregiate raccolte a mano: il dosaggio delle varietà selezionate ed il tempo di infusione provengono dalla ricetta segreta creata dal fondatore Beniamino Toro nel 1817, custodita gelosamente dalla famiglia Toro e tramandata di generazione in generazione. E’ tradizione diffusa usarlo come correttivo del caffè ma per dare una sferzata di fresco, provalo con ghiaccio e soda o versane un po’ nel sorbetto al limone!

Scopri di più su Amazon.it

Il nocino si ricava dal mallo verde delle noci messo a macerare nell’alcol, dolcificato e colorato con caramello, ed è tradizionalmente prodotto in Emilia Romagna e Campania.

L’antica ricetta prevedeva la presenza di noci ancora verdi avvolte nel loro mallo, da raccogliere, secondo la tradizione, nella notte di San Giovanni, giorno sacro per gli incantesimi. Dopo averle tagliate a spicchi e leggermente pestate nel mortaio, venivano messe in infusione in alcol purissimo, cui si aggiungeva zucchero, cannella, chiodi di garofano, buccia di limone. Questo amaro è perfetto da servire freddo, con ghiaccio o sul gelato, in estate, mentre d’inverno caldo come punch.

Scopri di più su Amazon.it

Lo Jägermeister è un liquore tedesco a base di erbe, prodotto in Germania dal 1934 e che si inserisce nella tradizione dei liquori digestivi di produzione centro europea.

Dal gusto amabile e dalla gradazione pari a 35°, la sua antica formula combina ben 56 varietà di erbe, radici, frutti e spezie macerati in alcol, la cui ricetta è ed è sempre stata segreta. Perfetto per essere consumato ghiacciato conservando la bottiglia in freezer.

Scopri di più su Amazon.it

Amara è un amaro all'arancia rossa, unico e tradizionale, che nasce dagli agrumeti alle pendici dell'Etna. Le scorze di arancia rossa si fondono con erbe aromatiche e zucchero, dando vita a profumi e sentori mediterranei e artigianali.

Ideale da servire ghiacciato a fine pasto, è sempre più utilizzato nella mixology, dall’“amaracano” all’“amaraginger” e all’Amaratonik: davvero per tutti i gusti!

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!