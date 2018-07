Per alcuni è tradizione bere un bicchierino di liquore alla fine del pasto, per altri è uno sfizio da concedersi una volta ogni tanto. Ma l’importante è scegliere sempre il liquore adatto per quel piccolo momento di piacere. Ecco quindi 5 liquori da bere a fine pasto!

1. Diplomatico Rhum, Reserva Exclusiva

Se avete il gusto sopraffino e vi piace deliziarvi con un prodotto unico e pregiato questo rum è il vostro liquore da bere a fine pasto. Il diplomatico Reserva Exclusiva è prodotto miscelando vari rum invecchiati dai 2 agli 8 anni. Un ottimo liquore da servire anche quando si hanno ospiti importanti.

2. Baileys

Un classico intramontabile che piacerà sicuramente a chi ama i sapori dolci. Un liquore che sembra più una crema alcolica. Non a caso il Baileys è la prima crema di whisky al mondo! Perfetto se vi piace il sapore dolce e non sapete chiudere un pasto senza la giusta dose di dolcezza.

3. Limoncello Di Capri Molinari

Il limoncello è un altro grande classico che non dovrebbe mai mancare sulla tavola di ogni famiglia italiana. Se non avete la nonna o la zia che lo preparano in casa il Limoncello di Capri Molinari è la scelta perfetta! Un liquore perfetto gustato ghiacciato ma anche da utilizzare per creare dei deliziosi dolci.

4. Latte di Suocera Original

Cercate un liquore buono ma al tempo stesso originale? Ecco il latte di suocera Original. Perfetto da regalare al vostro amico che si è sposato da poco o anche alla vostra suocera (se avete un buon rapporto mi raccomando!). Si tratta di un liquore secco prodotto con erbe aromatiche e con una gradazione alcolica di 75% vol. Un liquore per palati e stomaci forti.

5. Prisca Confettura Di Frutti Rossi E Liquore

Un’alternativa sfiziosa al classico liquore da portare a tavola è la confettura di frutti rossi e liquore di Prisca. Si tratta di frutti rossi 110% naturali con una piccola percentuale di liquore all’interno. Ottima da gustare a fine pasto su una fetta di pane abbrustolito ma anche insieme a formaggi e ricotta.

